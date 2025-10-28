自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

讓希望化為光！ 音樂人以行動溫暖罕見病「沉默的天使」家庭

2025/10/28 13:15

蕭煌奇在生日公益演唱會慨捐100萬元，黃偉祥（左）、曾雅莉（右）感謝善行。（曾雅莉提供）

蕭煌奇在生日公益演唱會慨捐100萬元，黃偉祥（左）、曾雅莉（右）感謝善行。（曾雅莉提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕金曲歌王蕭煌奇今年生日公益演唱會慨捐100萬元給「社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會」，協會表示，這象徵有音樂人願意為雷特氏症發聲，「盼望許久終於被看見」，將把這筆善款轉化為未來的照顧機制，設立專款專戶，成為照亮罕見家庭的力量。

張榮發慈善基金會董事長吳景明長期關切雷特氏症病友，多次南下探視，在其穿針引線下促成這次的善行。蕭煌奇說，「我最想幫助的，是那些在角落堅持付出、用心經營的協會，因為那份努力最有意義。」

吳景明表示，蕭煌奇不僅是以歌聲溫暖人心的音樂人，更是用行動實踐公益的典範；他說，公益不只是捐贈，而是看見需要、願意同行。他也指出，雷特氏症家庭承受長期的壓力與孤單，能得到社會理解，是最珍貴的力量。

雷特氏症是一種罕見的神經發展性疾病，主要發生於女童。孩子在成長過程中會逐漸失去語言與行動能力，出現肢體僵硬、癲癇與吞嚥困難等症狀。她們雖無法言語，卻以眼神傳達情感，被稱為「沉默的天使」。照顧這些孩子的家庭，長年面臨身心與經濟的雙重考驗，卻依然以愛堅持下去。

協會理事長黃偉祥表示，蕭煌奇的善舉為協會帶來無比感動與鼓舞，將把這筆善款投入病友照護、家庭支持與照顧者培力，讓這份愛的火種持續延燒。

協會創會長暨秘書長曾雅莉說，協會成立已邁入第11年，長久以來默默耕耘，只盼社會能看見這群孩子的存在，蕭煌奇的捐贈，是我們等待多年的福音，「音樂與愛的交會，終於讓希望化為真實的光」。

蕭煌奇慨捐100萬元，黃偉祥（左）、曾雅莉（右）感動不已。（曾雅莉提供）

蕭煌奇慨捐100萬元，黃偉祥（左）、曾雅莉（右）感動不已。（曾雅莉提供）

