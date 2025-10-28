22歲女腸道潰瘍吃藥也好不了！ 醫揪出「無害梭菌」惹禍

長庚醫療團隊發現無毒梭菌的威脅性。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕腸道菌相與人體健康息息相關，許多發炎性腸道疾病患者腸道內會檢出「困難梭菌」感染，透過萬古黴素或腸道微菌叢植入治療就有機會改善。但一名22歲女性長期受潰瘍性結腸炎困擾，困難梭菌檢驗卻是陰性，經檢驗才鎖定真正的致病元兇「無毒梭菌」，對症治療後順利痊癒、不再復發。

一名22歲年輕女性因潰瘍性結腸炎，長達2年飽受劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾，甚至因此被迫留職停薪、長期困在家中，醫療團隊起初懷疑是「困難梭菌」感染惹禍，但多次檢驗結果都是陰性，後長庚醫療團隊利用先進質譜儀技術，終於鎖定真正致病元兇「無毒梭菌」，經過針對性抗生素治療後，患者症狀完全解除且不再復發，生活重回正軌，且腸黏膜也已完全癒合。

林口長庚副院長邱政洵，說明發炎性腸道疾病患者的困難梭菌感染率是一般族群的2.5至8倍。（記者林志怡攝）

林口長庚副院長邱政洵說明，發炎性腸道疾病患者的困難梭菌感染率是一般族群的2.5至8倍，第一線治療用藥為萬古黴素，但針對難治型或反覆發作的困難梭菌感染，抗生素成功率僅約3成，且復發率高，長庚醫院已透過「腸道微菌叢植入治療」，完成339例難治型或反覆發作的困難梭菌感染治療，臨床成功率達到85.4%，顯著優於傳統抗生素治療，且復發率更低。

但邱政洵說，先前長庚醫院也發現，有個案診斷為困難梭菌感染，並出現嚴重腹瀉，雖使用萬古黴素後前幾天症狀改善，但數天後再度出現腹瀉、血便，經全基因鑑定才確認是「無毒梭菌」感染，這類菌種不只具有萬古黴素抗藥性，對於腸道有更強的穿透性，嚴重時會造成敗血症、腹腔內感染。

林口長庚微菌治療中心主任李柏賢表示，無毒梭菌外觀與困難梭菌外觀相似，傳統培養很難分辨。（記者林志怡攝）

林口長庚微菌治療中心主任李柏賢指出，無毒梭菌外觀與困難梭菌外觀相似，傳統培養很難分辨，且因無毒梭菌不會分泌毒素，過去醫界認為無毒梭菌威脅性較低，但長庚醫療團隊發現無毒梭菌的威脅性。

李柏賢提到，無害梭菌感染者30天死亡率高達14.5%，整體死亡率落在23%，且發炎性腸道疾病患者急性發作並住院期間，有39%檢出無害梭菌、32%檢出困難梭菌，另有14%為合併感染，且合併感染個案若僅使用萬古黴素治療，減少困難梭菌的同時，也可能會創造無毒梭菌的增生空間，讓症狀進一步惡化。

因此，李柏賢說，團隊確認無毒梭菌的重要性後，只要醫師在診斷時開立困難梭菌培養，檢驗團隊也會同步透過質譜儀技術，確認有無無毒梭菌感染情況，以利對症下藥。

