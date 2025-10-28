自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

22歲女腸道潰瘍吃藥也好不了！ 醫揪出「無害梭菌」惹禍

2025/10/28 13:11

長庚醫療團隊發現無毒梭菌的威脅性。（記者林志怡攝）

長庚醫療團隊發現無毒梭菌的威脅性。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕腸道菌相與人體健康息息相關，許多發炎性腸道疾病患者腸道內會檢出「困難梭菌」感染，透過萬古黴素或腸道微菌叢植入治療就有機會改善。但一名22歲女性長期受潰瘍性結腸炎困擾，困難梭菌檢驗卻是陰性，經檢驗才鎖定真正的致病元兇「無毒梭菌」，對症治療後順利痊癒、不再復發。

一名22歲年輕女性因潰瘍性結腸炎，長達2年飽受劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾，甚至因此被迫留職停薪、長期困在家中，醫療團隊起初懷疑是「困難梭菌」感染惹禍，但多次檢驗結果都是陰性，後長庚醫療團隊利用先進質譜儀技術，終於鎖定真正致病元兇「無毒梭菌」，經過針對性抗生素治療後，患者症狀完全解除且不再復發，生活重回正軌，且腸黏膜也已完全癒合。

林口長庚副院長邱政洵，說明發炎性腸道疾病患者的困難梭菌感染率是一般族群的2.5至8倍。（記者林志怡攝）

林口長庚副院長邱政洵，說明發炎性腸道疾病患者的困難梭菌感染率是一般族群的2.5至8倍。（記者林志怡攝）

林口長庚副院長邱政洵說明，發炎性腸道疾病患者的困難梭菌感染率是一般族群的2.5至8倍，第一線治療用藥為萬古黴素，但針對難治型或反覆發作的困難梭菌感染，抗生素成功率僅約3成，且復發率高，長庚醫院已透過「腸道微菌叢植入治療」，完成339例難治型或反覆發作的困難梭菌感染治療，臨床成功率達到85.4%，顯著優於傳統抗生素治療，且復發率更低。

但邱政洵說，先前長庚醫院也發現，有個案診斷為困難梭菌感染，並出現嚴重腹瀉，雖使用萬古黴素後前幾天症狀改善，但數天後再度出現腹瀉、血便，經全基因鑑定才確認是「無毒梭菌」感染，這類菌種不只具有萬古黴素抗藥性，對於腸道有更強的穿透性，嚴重時會造成敗血症、腹腔內感染。

林口長庚微菌治療中心主任李柏賢表示，無毒梭菌外觀與困難梭菌外觀相似，傳統培養很難分辨。（記者林志怡攝）

林口長庚微菌治療中心主任李柏賢表示，無毒梭菌外觀與困難梭菌外觀相似，傳統培養很難分辨。（記者林志怡攝）

林口長庚微菌治療中心主任李柏賢指出，無毒梭菌外觀與困難梭菌外觀相似，傳統培養很難分辨，且因無毒梭菌不會分泌毒素，過去醫界認為無毒梭菌威脅性較低，但長庚醫療團隊發現無毒梭菌的威脅性。

李柏賢提到，無害梭菌感染者30天死亡率高達14.5%，整體死亡率落在23%，且發炎性腸道疾病患者急性發作並住院期間，有39%檢出無害梭菌、32%檢出困難梭菌，另有14%為合併感染，且合併感染個案若僅使用萬古黴素治療，減少困難梭菌的同時，也可能會創造無毒梭菌的增生空間，讓症狀進一步惡化。

因此，李柏賢說，團隊確認無毒梭菌的重要性後，只要醫師在診斷時開立困難梭菌培養，檢驗團隊也會同步透過質譜儀技術，確認有無無毒梭菌感染情況，以利對症下藥。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中