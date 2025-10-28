走進古蹟體驗療癒 淡水古蹟博物館攜馬偕醫院推友善活動

新北市立淡水古蹟博物館攜手馬偕紀念醫院推動失智友善服務，雙方將於10月31日在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「動物輔療成果發表會」。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館攜手馬偕紀念醫院推動失智友善服務，自6月簽署合作備忘錄以來，已接待近50位失智長者。雙方將於10月31日在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「動物輔療成果發表會」，結合醫療、文化與觀光能量，推廣3大特色處方與友善環境。活動當天除有長者走秀、治療犬外，還有免費健康檢測服務、行動博物館等攤位，另憑處方箋，活動當日免費換一杯將捷金鬱金香酒店提供的期間限定飲料。

淡水古蹟博物館長蔡美治指出，淡古目前經管洋樓、日式街屋及閩式建築等11處古蹟，承載百年歷史記憶，適合作為文化平權與失智友善、身心障礙的推廣基地。博物館與馬偕醫院合作推出3大特色處方，長者持醫師開立的處方箋可免費參觀11座古蹟，完成指定體驗活動還可獲得紀念小物。

為擴大失智友善網絡，淡古邀請將捷金鬱金香酒店共同響應。酒店於成果發表會當日提供憑馬偕醫師開立處方箋，即可免費兌換期間限定飲品的優惠，未來至河畔餐廳用餐也可享88折，期望透過跨域合作，讓旅宿空間也成為失智友善的延伸據點。

馬偕紀念醫院指出，與淡古簽署MOU後，已開出近10張失智處方箋，並常與北海岸社區長照機構合作，安排長者走進古蹟進行回憶治療。此次發表會更結合治療犬協助長者走秀，提供情緒支持與互動體驗，同時設有健檢與失智症諮詢服務，讓醫療與文化相互結合，共同守護長者健康與尊嚴。

