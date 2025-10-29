自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》吃安眠藥會成癮？ 藥師揭失眠、淺眠這時吃才有效

2025/10/29 21:31

藥師陳怡安表示，根據美國睡眠醫學會建議，短期、低劑量使用安眠藥，且依指示逐步調整，發生成癮的風險其實很低；情境照。（圖取自freepik）

藥師陳怡安表示，根據美國睡眠醫學會建議，短期、低劑量使用安眠藥，且依指示逐步調整，發生成癮的風險其實很低；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣每年使用安眠藥的人數超過400萬，高居亞洲之冠。藥師陳怡安說明，許多失眠、淺眠者誤以為安眠藥是「想睡再吃」，但其實大部份的安眠藥應在睡前15-30分鐘服用，並避免同時需要專注的活動，才能讓藥物產生作用，進而幫助入睡。並引述根據美國睡眠醫學會（American Academy of Sleep Medicine，AASM）建議，短期、低劑量使用安眠藥，且依指示逐步調整，發生成癮的風險其實很低。

4大類常見安眠藥一次看

陳怡安接受《美醫誌》採訪表示，安眠藥確實是治療失眠的重要工具之一，並說明安眠藥是根據作用時間與藥理特性分為不同類別，目前常見安眠藥大致可分為以下4種：

苯二氮平類（Benzodiazepines）：這類藥物除了安眠、鎮靜外，也會運用於一些抗憂鬱、抗焦慮等其他治療，是一種廣泛應用的藥物。

非苯二氮平類（Non-benzodiazepines）：非苯二氮平的安眠藥比較針對睡眠部份。須注意苯二氮平和非苯二氮平這類藥物，比較多作用在中樞神經相關，因此會有一些副作用，如影響記憶力、思緒混亂或可能夢遊，使用上須格外留意。

抗組織胺藥物（第一代）：抗組織胺常被應用於改善過敏、感冒等情形，尤其第一代抗組織胺常有鎮靜效果，因此也被應用於睡眠治療。常見的副作用包括：噁心、暈眩、嘔吐等，若本身為相關疾病族群應避免使用。

褪黑激素（Melatonin）：褪黑激素屬於較溫和的助眠選項，常用於調整生理時鐘、改善時差反應等情況。副作用雖比起其他類型藥物少，但過量服用仍有可能會影響中樞神經，導致嗜睡、噁心、疲倦、頭痛等不良反應，服用前應與醫師、藥師審慎討論。

陳怡安並提及，許多人誤以為安眠藥是想睡時再吃，其實多數安眠藥應在睡前15-30分鐘服用，並避免同時滑手機、閱讀等需要專注的活動，才能讓身體開始有準備睡覺的感覺。

此外，安眠藥常見副作用包括：隔天嗜睡、恍惚，甚至是夢遊、頭痛頭暈、肌肉痠痛等症狀，因此也需預防跌倒、避免駕駛或從事機械操作等工作。

貿然停藥易造成「反彈性失眠」

許多人可能在服用安眠藥一段時間後，因為睡眠狀況有所改善，便貿然自行停藥，卻發現失眠症狀更加嚴；陳怡安說，這就是所謂的「反彈性失眠」，正確做法應由醫師評估是否需要逐步減量。另，根據美國睡眠醫學會（American Academy of Sleep Medicine，AASM）建議，短期、低劑量使用安眠藥，並依指示逐步調整，發生成癮的風險其實很低。

陳怡安指出，安眠藥只是一種輔助工具，無法根治失眠，想徹底改善睡眠，仍需調整生活習慣與心理狀態，例如：建立規律作息，在固定時間上床睡覺、起床活動；睡前避免咖啡因、酒精與重口味飲食；降低臥室光源與噪音，維持舒適的睡眠環境；練習放鬆，透過深呼吸、冥想等狀態，幫助紓解壓力和焦慮；白天運動能幫助夜間睡眠。

陳怡安最後也強調，藥物雖能協助改善睡眠，但需以正確的方式服用，才能安全的改善睡眠品質。若有長期失眠困擾，應尋求專業醫師評估，而非一味依賴安眠藥。適量藥物的幫助，配合日常生活的調整，才能幫助身心真正獲得休息。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中