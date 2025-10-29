健康網》吃安眠藥會成癮？ 藥師揭失眠、淺眠這時吃才有效

藥師陳怡安表示，根據美國睡眠醫學會建議，短期、低劑量使用安眠藥，且依指示逐步調整，發生成癮的風險其實很低；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣每年使用安眠藥的人數超過400萬，高居亞洲之冠。藥師陳怡安說明，許多失眠、淺眠者誤以為安眠藥是「想睡再吃」，但其實大部份的安眠藥應在睡前15-30分鐘服用，並避免同時需要專注的活動，才能讓藥物產生作用，進而幫助入睡。並引述根據美國睡眠醫學會（American Academy of Sleep Medicine，AASM）建議，短期、低劑量使用安眠藥，且依指示逐步調整，發生成癮的風險其實很低。

4大類常見安眠藥一次看

陳怡安接受《美醫誌》採訪表示，安眠藥確實是治療失眠的重要工具之一，並說明安眠藥是根據作用時間與藥理特性分為不同類別，目前常見安眠藥大致可分為以下4種：

●苯二氮平類（Benzodiazepines）：這類藥物除了安眠、鎮靜外，也會運用於一些抗憂鬱、抗焦慮等其他治療，是一種廣泛應用的藥物。

●非苯二氮平類（Non-benzodiazepines）：非苯二氮平的安眠藥比較針對睡眠部份。須注意苯二氮平和非苯二氮平這類藥物，比較多作用在中樞神經相關，因此會有一些副作用，如影響記憶力、思緒混亂或可能夢遊，使用上須格外留意。

●抗組織胺藥物（第一代）：抗組織胺常被應用於改善過敏、感冒等情形，尤其第一代抗組織胺常有鎮靜效果，因此也被應用於睡眠治療。常見的副作用包括：噁心、暈眩、嘔吐等，若本身為相關疾病族群應避免使用。

●褪黑激素（Melatonin）：褪黑激素屬於較溫和的助眠選項，常用於調整生理時鐘、改善時差反應等情況。副作用雖比起其他類型藥物少，但過量服用仍有可能會影響中樞神經，導致嗜睡、噁心、疲倦、頭痛等不良反應，服用前應與醫師、藥師審慎討論。

陳怡安並提及，許多人誤以為安眠藥是想睡時再吃，其實多數安眠藥應在睡前15-30分鐘服用，並避免同時滑手機、閱讀等需要專注的活動，才能讓身體開始有準備睡覺的感覺。

此外，安眠藥常見副作用包括：隔天嗜睡、恍惚，甚至是夢遊、頭痛頭暈、肌肉痠痛等症狀，因此也需預防跌倒、避免駕駛或從事機械操作等工作。

貿然停藥易造成「反彈性失眠」

許多人可能在服用安眠藥一段時間後，因為睡眠狀況有所改善，便貿然自行停藥，卻發現失眠症狀更加嚴；陳怡安說，這就是所謂的「反彈性失眠」，正確做法應由醫師評估是否需要逐步減量。另，根據美國睡眠醫學會（American Academy of Sleep Medicine，AASM）建議，短期、低劑量使用安眠藥，並依指示逐步調整，發生成癮的風險其實很低。

陳怡安指出，安眠藥只是一種輔助工具，無法根治失眠，想徹底改善睡眠，仍需調整生活習慣與心理狀態，例如：建立規律作息，在固定時間上床睡覺、起床活動；睡前避免咖啡因、酒精與重口味飲食；降低臥室光源與噪音，維持舒適的睡眠環境；練習放鬆，透過深呼吸、冥想等狀態，幫助紓解壓力和焦慮；白天運動能幫助夜間睡眠。

陳怡安最後也強調，藥物雖能協助改善睡眠，但需以正確的方式服用，才能安全的改善睡眠品質。若有長期失眠困擾，應尋求專業醫師評估，而非一味依賴安眠藥。適量藥物的幫助，配合日常生活的調整，才能幫助身心真正獲得休息。

