健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腸胃不適竟是心梗？ 醫警：噁心嘔吐、消化不良是警訊

2025/10/29 10:18

心臟內科醫師劉中平提醒，某些心肌梗塞會以腸胃不適來表現，包括噁心嘔吐、消化不良都可能是心臟病發作的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位60出頭的中年男性近期一直吐，同時伴隨著頭暈症狀，病患家屬認為是血壓藥物造成的問題，而到宇平診所就醫。心臟內科醫師劉中平為病人進行心電圖檢測，竟發現是急性心肌梗塞。

一直吐還頭暈怎麼辦？意想不到的心肌梗塞拉警報。劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，這位60出頭的中年男性是他的高血壓老病人，已持續治療好幾年，最近這一年都沒有調整藥物。不過近期一早來診所，說一起床就吐了好幾次，而且頭很暈，在家裡量血壓降到60幾。

病患家屬認為是血壓藥物造成的問題，但其實患者早上到門診前根本還沒有吃藥，而且他長期血壓都控制在130mmHg左右，何況大部分噁心、嘔吐的患者血壓其實會上升。

劉中平察覺病患情況不對，沒有理由的血壓低加上嘔吐，立刻為病人進行心電圖檢查。果不其然，心電圖發現ST波形上升，與之前的心電圖有明顯差別，顯示心臟有受到傷害，應該是急性心肌梗塞的表現！因此，立刻將病患轉到急診，安排後續的緊急處理。

劉中平提醒民眾某，些心肌梗塞會以腸胃不適來表現，包括噁心嘔吐、消化不良都可能是心臟病發作的徵兆，如果你有臨時的劇烈腸胃症狀，無法解釋原因又全身虛脫的話，建議要立刻就醫檢查病因。

