研究顯示觀看原創藝術品可降心臟病風險 增強免疫系統

英國1項新研究顯示，在畫廊欣賞原創藝術品可以緩解壓力和降低心臟病風險。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項新研究顯示，在畫廊欣賞原創藝術品可以緩解壓力、降低心臟病風險並增強免疫系統。

根據衛報（The Guardian）報導，該研究由英國倫敦國王學院主導，涉及50名年齡在18至40歲之間的參與者。一半的參與者在倫敦考陶爾德（Courtauld）美術館觀看原作，另一半則在非畫廊環境中觀看同一幅畫作的複製品。

兩組參與者都配戴感測器，感測器在20分鐘的觀看過程中持續測量參與者心率和體溫。研究人員也在參與者觀看藝術品前後採集其唾液樣本。研究人員從這些樣本中發現，觀看原作的參與者壓力荷爾蒙皮質醇水平平均下降了22%，而觀看複製品的參與者僅下降8%。

不僅如此，在畫廊中的參與者促炎細胞因子IL-6和TNF-α分別下降了30%和28%，而另一組參與者則沒有變化。促炎細胞因子與壓力和多種慢性疾病相關，這顯示藝術對人體的發炎反應具有潛在的鎮靜作用。

倫敦國王學院伍茲（Tony Woods）博士表示，壓力荷爾蒙和發炎標記物與一系列健康問題相關，諸如心臟病、糖尿病、焦慮、憂鬱等。而觀看原創藝術品降低壓力荷爾蒙和發炎標記物的事實證明，文化體驗可能在保護身心健康方面發揮重要作用。

另外研究人員發現，在畫廊觀看藝術作品的人群出現興奮跡象，包括皮膚溫度下降、整體心率加快以及心跳模式變化。伍茲指出，觀看藝術品原作不但有減壓功效，還能讓人感到興奮與投入。

伍茲聲稱，研究證明在畫廊觀看藝術品有益於身心健康。藝術不僅能觸動人的情感，還能舒緩身心。

資助該研究的藝術基金會總監沃爾德曼（Jenny Waldman）說，研究證明藝術確實有益健康。她建議每個人都抽出時間參觀當地的博物館或畫廊，體驗藝術的效果與益處。

