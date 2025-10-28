自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

6歲早產童腦麻 中西醫整合早期介入改善肌張力

2025/10/28 12:08

莊照宇醫師表示，兒童大腦在發育過程中具有高度可塑性，治療腦麻兒，中西醫整合早期介入治療效果最佳。（記者劉婉君攝）

莊照宇醫師表示，兒童大腦在發育過程中具有高度可塑性，治療腦麻兒，中西醫整合早期介入治療效果最佳。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕6歲早產童因水腦合併腦性麻痺，造成左側肢體僵硬與步態不穩，必須定期施打肉毒桿菌控制下肢過度張力，否則影響行走與復健，經中醫輔導治療1年，安排四肢針灸與雷射針灸，搭配中藥調理脾胃，目前整體肌張力控制良好，跌倒次數大幅減少，不再需要施打肉毒桿菌治療，且過敏性鼻炎及反覆感冒也獲得改良，身高體重成長曲線持續上升。

奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，腦性麻痺是兒童常見的發展性神經疾病之一，主要特徵是非進行性腦損傷，常因早產、周產期缺氧、新生兒腦室內出血、周腦室白質軟化症、感染或頭部外傷所致，嚴重影響孩童的動作、認知與生活品質。腦麻在全球盛行率約為每千名新生兒2至3人，國內每年新增約300名腦麻病人，其中，早產是最重要的危險因子。雖然腦性麻痺是「非進行性」疾病，但兒童的大腦在發育過程中具有高度可塑性，6歲以前、越早期介入治療效果最佳。

莊照宇說，中醫治療腦麻強調「針藥並用、內外兼治」，除了中藥調理元氣，有時可根據病患情形配合頭皮針、體針或雷射針灸、推拿與小兒按摩、艾灸與藥浴等，與傳統西醫復健物理、職能與語言治療等早期療育課程形成互補，達到1+1大於2的效果，讓患童在跨領域整合下獲得最大治療效益。

衛生福利部推動「小兒腦性麻痺中醫門診加強照護專案」，讓中醫師依據患童狀況進行個別化治療，12（含）以下經西醫確診為腦麻之患童，健保有給付。

