自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

別再只算步數！研究揭長壽秘訣 單次走超過10分鐘更有效

2025/10/28 11:24

新研究指出，相較於零散、短暫的步行，單次持續超過10分鐘的「長走」，對於降低心血管疾病風險與早逝機率，效果更為顯著；圖為情境照。（圖取自freepik）

新研究指出，相較於零散、短暫的步行，單次持續超過10分鐘的「長走」，對於降低心血管疾病風險與早逝機率，效果更為顯著；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人將「日行萬步」奉為健康圭臬，但一項最新研究為長壽秘訣提供了更精準的答案。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，27日發表於權威期刊《內科學年鑑》的一篇研究指出，與零散、短暫的步行相比，單次持續超過10分鐘的「長走」，對於降低心血管疾病風險與早逝機率，效果更為顯著，尤其對不常運動的人更是如此。

該研究的第一作者、西班牙馬德里歐洲大學醫學院資深研究員克魯茲（Borja del Pozo Cruz）博士指出，走路的「品質」與「總量」同樣重要。他表示，與其追求難以達成的「日行萬步」，不如規劃幾次持續時間較長的步行，即使總步數不多，對心臟健康與長壽的助益，也遠勝於多次零散的短距離走動。

克魯茲解釋，較長時間的步行能帶來多重益處，包括改善血液循環、降低血壓、穩定血糖，並透過增加心臟受刺激的總量，更有效地訓練肌肉從血液中獲取氧氣，從而達到降低心率、減輕體內發炎與壓力的效果。

如何起步？專家喻如舉重需循序漸進

然而，長時間運動的能力並非一蹴可幾。未參與此研究的美國國家猶太健康中心心血管預防主任費里曼（Andrew Freeman）博士比喻，這就像舉起一個45公斤的啞鈴，「我不可能一開始就辦到，我必須逐步建立能力與肌力。同樣的道理也適用於心臟強度與心肺耐力。」

對於初學者，可以透過將車停得遠一些，或從事輕鬆的「舒適有氧」（cozy cardio）來增加步行時間。費里曼建議，最終目標應是每天進行約30分鐘的「微喘體能活動」（breathless physical activity）。其強度大約是「你可以邊快走邊說話，但無法唱歌」的程度。

研究主要針對久坐族群

此項觀察性研究，分析了英國人體生物資料庫（UK Biobank）中超過3.3萬名成年人的數據。研究對象相對不活躍，定義為每日步行少於8000步，且研究排除了已患有重大疾病的人以減少偏差。研究人員僅在實驗當週使用加速規測量一次活動量，因此未能追蹤步行習慣的潛在變化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中