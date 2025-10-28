自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》國民小吃草仔粿Q彈富草香 3族群食用勿過量

2025/10/28 12:29

中國醫藥大學營養學系教授兼健康照護學院副院長徐國強說，新鮮草仔粿表面光滑有彈性，無異味或黏手現象，若當天吃不完，應冷藏於4℃以下，可延長保存期。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕草仔粿是台灣傳統節慶與民間日常不可或缺的糕點之一，常見於清明節或拜拜儀式中，濃濃的草香與Q彈的外皮總讓人一口接一口。除了好吃，對草仔粿的製作方式與保存方法，民眾也要多加注意，才能吃得安心。

草仔粿因獨特的糯米外皮與豐富內餡而深受大眾喜愛，其綠色外皮是以清明時節常見的「鼠麴草」為材料，現今也有人以艾草或青草汁取代。然而，草仔粿屬於高水活性食品，保存不易，若存放不當，可能會導致變質或影響風味。食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請中國醫藥大學營養學系教授兼健康照護學院副院長徐國強，分享草仔粿的選購與保存技巧，讓消費者在享用美味傳統小吃的同時，也能確保食品安全與最佳口感。

食用注意事項

徐國強表示，草仔粿雖然好吃，但在食用上仍有一些小細節需要注意。首先，由於外皮通常以糯米粉及在來米粉製成，因糯米容易造成腸胃不適或消化困難，腸胃功能較弱或年長者，建議適量食用；另外因草仔粿的碳水化合物含量較高，糖尿病患者也應控制攝取量。

保存與加熱技巧

如果當天吃不完，應將草仔粿冷藏於4℃以下，可延長保存1-2天；冷凍則可保存約1週，但必須確保完全冷卻後再放入密封袋中冷凍，避免水氣造成冰晶結塊。復熱方式建議以電鍋蒸熱，約10-15分鐘，使內餡與外皮皆能均勻加熱，維持最佳口感；若以微波爐加熱，建議在粿上蓋濕紙巾，避免外皮乾硬。

選購前必知食安重點

而判斷草仔粿是否新鮮，可從外觀與氣味下手。新鮮草仔粿表面光滑有彈性，無異味、無黏手現象。若發現表面泛白、出水、變硬，甚至出現酸味或發霉，皆為變質跡象，應避免食用。

最後，徐國強提醒，傳統市場與糕餅店常可見販售草仔粿，民眾在選購時，建議挑選信譽良好、販售環境整潔且具完善保存設備的店家，並留意相關產品標示與製造商資訊。同時，不購買來源不明、氣味異常或外觀有異的產品，以確保食用安全。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1049期

