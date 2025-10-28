自由電子報
健康 > 護眼顧齒

全國國小潔牙觀摩新北登場 學童齲齒率下降成效顯著

2025/10/28 10:43

全國國小學童潔牙觀摩比賽今天登場，考驗學童的正確刷牙技巧和預防保健知識。（記者賴筱桐攝）

全國國小學童潔牙觀摩比賽今天登場，考驗學童的正確刷牙技巧和預防保健知識。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2025全國國小學童潔牙觀摩活動今天在新北市登場，邀集各縣市共38所國小學童參與，推廣正確的潔牙技巧與保健知識。新北市牙醫師公會理事長温世政表示，國小學童的齲齒率經過20多年努力，從本來約30%下降到個位數，除了從小教育扎根，配合塗氟、溝隙封填等政策，成效顯著。

新北市副市長劉和然表示，孩子的牙齒健康必須從小扎根，如果錯過預防保健的關鍵期，可能影響牙齒發育，新北市每年辦理潔牙觀摩活動，從教育角度而言，幫助學童從小累積知識，同學間互相推廣，也把正確觀念帶回家教導家人，再者是健康平權，不論是都會區牙醫診所，或是偏鄉地區巡迴車，都能提供醫療或保健服務。

新北市副市長劉和然出席全國國小學童潔牙觀摩比賽致詞。（記者賴筱桐攝）

新北市副市長劉和然出席全國國小學童潔牙觀摩比賽致詞。（記者賴筱桐攝）

劉和然提到，新北市政府長期與牙醫師公會合作，每年4月是牙齒保健月，16歲以下兒童或青少年、孕婦到指定院所看牙醫免收掛號費，針對學齡前兒童提供塗氟的服務，搭配窩溝封填、洗牙等保健工作，從小培養正確的潔牙觀念和牙齒保健意識。

溫世政說，台灣經過20多年努力，國小學童齲齒率從本來30%降到個位數，除了從小教育孩子如何正確潔牙，加上塗氟、溝隙封填等政策，預防齲齒成效顯著，且數字仍持續下降。

溫世政指出，造成齲齒原因通常是小朋友沒有正確刷牙或刷牙習慣不佳，食物殘留在牙齒中，鼓勵學童每半年定期塗氟，就像給牙齒穿上防彈衣、預防蛀牙，配合正確的刷牙方式，讓台灣兒童的齲齒率逐年降低，在世界各國名列前茅。

「2025全國國小學童潔牙觀摩比賽」今天在新北市政府大禮堂登場。（記者賴筱桐攝）

「2025全國國小學童潔牙觀摩比賽」今天在新北市政府大禮堂登場。（記者賴筱桐攝）

