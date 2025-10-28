自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

兒童功能性便秘竟與手機、學校、飲食有關 常腹痛到送急診

2025/10/28 10:40

阮綜合急診兒科主治醫師蕭宇超表示小兒「功能性便秘」，即排除生理結構與疾病問題，因排便、飲食習慣或心理因素所造成的便秘。（阮綜合醫院提供）

阮綜合急診兒科主治醫師蕭宇超表示小兒「功能性便秘」，即排除生理結構與疾病問題，因排便、飲食習慣或心理因素所造成的便秘。（阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名11歲小五男童因腹痛、冒冷汗、嘴唇發紫、手腳冰冷被送急診，經問診、觸診及腹部X光檢查後，診斷為便秘，經灌腸後解出很多大便，症狀終於緩解，媽媽說兒子習慣邊大便、邊玩手機，原本從從容容進廁所，因被罵上太久又匆匆忙忙沖馬桶，自己也不清楚有無大乾淨！

阮綜合醫院另也收治一名6歲女童，她的肚子痛得直哭叫，腹部明顯異常脹大，經腹部X光檢查發現她＂一肚子大便＂！原來剛上小學，可能還未習慣上下課時間，憋便到連幾天沒上大號，也記不清楚，直到嚴重腹痛才送急診。

阮綜合急診兒科主治醫師蕭宇超表示，2童都屬小兒「功能性便秘」，即排除生理結構與疾病問題，因排便、飲食習慣或心理因素所造成的便秘，當孩童一個月內，每周排便少於3次，腹脹且解便時疼痛、糞便過硬或過粗，就是便秘了。

臨床經驗上兒童功能性便秘，多發生在開始上學或轉換新環境的階段，如廁訓練階段，以及添加副食品階段等期間；常伴隨孩子經常性脹氣，食慾不振、精神差，以及不等程度的肚子痛，有時內褲沾染滲便，或出現排便時疼痛、糞便堅硬、乾燥或呈顆粒狀，甚至有血絲等情形。

嬰幼兒還可能有腹部異常脹大、吐奶、厭奶，哭鬧不安、活力不佳等徵狀。

蕭宇超醫師提供改善便秘方法，可調整飲食，增加水分與蔬果穀類等高纖食物的攝取，幼兒一天要喝1000至1500cc，小學生一天也要1500至2000cc，蔬果則需每餐吃到約1至2個孩子的拳頭大小份量，同時建立孩子排便習慣，利用餐後胃結腸反射、便意升高時去上大號，在廁所避免玩手機、看書報，注意不宜坐太久，每次約5至10分鐘，以免血液循環不良長痔瘡。

如果因環境不適應，排斥在學校上廁所，在家裡固定時內坐馬桶，即使沒排便也能培養習慣，當孩順利排便時立即給予鼓勵，避免過度強調或催促強迫，盡量減輕壓力及畏懼感。

他強調便秘是腸道蠕動不佳，無法有效吸收足夠營養，長期便秘會導致食慾不佳，嚴重可能造成體重增加遲滯，而便秘通常不是一兩天造成的，除了藥物治療至少1至3個月，更需要同步調整生活及飲食習慣，若依然無改善，出現生長遲滯、體重減輕或偏輕、腹脹、神經學反射異常等情形，家長宜請醫師檢查、評估，以排除器質性問題。

6歲剛上學的憋便女童因腹痛被送急診，診斷為便秘，圖上紅、黃線範圍為積糞區。（阮綜合醫院提供）

6歲剛上學的憋便女童因腹痛被送急診，診斷為便秘，圖上紅、黃線範圍為積糞區。（阮綜合醫院提供）

11歲玩手機男孩因腹痛、嘴唇發紫被送急診，診斷為便秘，圖上紅圈範圍為積糞區。（阮綜合醫院提供）

11歲玩手機男孩因腹痛、嘴唇發紫被送急診，診斷為便秘，圖上紅圈範圍為積糞區。（阮綜合醫院提供）

