健康網》別忘李前總統嗆咳事件 營養師叮嚀安全喝水3件事

前總統李登輝當年因年事已高，在嗆咳送醫後，最後因敗血性休克及多重器官衰竭，與世長辭。營養師蘇哲永叮嚀長者安全喝水3步驟。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前總統李登輝在97歲時，因喝牛奶嗆咳之故，最後因敗血性休克及多重器官衰竭，與世長辭。營養師蘇哲永表示，李前總統的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於「吞嚥退化」的課。

蘇哲永在臉書專頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」表示，李前總統在當年緊急送醫後，發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部胸膜積水及急性腎損傷，又因年歲已高，有多重慢性病，在住院過程中，反覆感染，不幸因敗血性休克及多重器官衰竭過世。

蘇哲永說，我們每天都在做的「喝」的動作，別小看「吞嚥困難」這件事，根據國健署統計，在台灣，65歲以上的社區長者，每10個裡面，就有1個，正面臨吞嚥障礙。

更有21.8% 的長輩，每週至少會發生三次以上的嗆咳。蘇哲永表示，清水、牛奶、茶，這種「不稠的液體」，是隱形殺手，但更可怕的是「無聲嗆咳」。

根據美國語言聽力協會（ASHA）的資料，在健康高齡者中約28%，嗆到時，是完全不會咳嗽的。部分研究也顯示，急性中風患者約有27%出現無聲吸入。這些「沒咳出來的液體」，就這樣帶著細菌，日積月累地，侵蝕著肺部。

安全喝水有3件事 小改變保平安

●坐直，下巴微收：這是最基礎、也最關鍵的姿勢。請長輩務必「坐直」，喝的時候「下巴稍微往下收」。

這個動作能縮小咽喉入口，提升安全性。

●控制每一口的量：使用容量較小的杯子，提醒長輩一次一小口，慢慢喝。給予喉嚨足夠的反應時間。

●選擇適當的容器：市面上，有一些特殊設計的杯子，它們的特殊設計，讓長輩不需抬頭，鼻子就不會卡到杯子，能輕鬆維持「下巴微收」的安全姿勢。

