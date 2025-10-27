自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》別忘李前總統嗆咳事件 營養師叮嚀安全喝水3件事

2025/10/27 23:57

前總統李登輝當年因年事已高，在嗆咳送醫後，最後因敗血性休克及多重器官衰竭，與世長辭。營養師蘇哲永叮嚀長者安全喝水3步驟。（資料照）

前總統李登輝當年因年事已高，在嗆咳送醫後，最後因敗血性休克及多重器官衰竭，與世長辭。營養師蘇哲永叮嚀長者安全喝水3步驟。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前總統李登輝在97歲時，因喝牛奶嗆咳之故，最後因敗血性休克及多重器官衰竭，與世長辭。營養師蘇哲永表示，李前總統的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於「吞嚥退化」的課。

蘇哲永在臉書專頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」表示，李前總統在當年緊急送醫後，發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部胸膜積水及急性腎損傷，又因年歲已高，有多重慢性病，在住院過程中，反覆感染，不幸因敗血性休克及多重器官衰竭過世。

蘇哲永說，我們每天都在做的「喝」的動作，別小看「吞嚥困難」這件事，根據國健署統計，在台灣，65歲以上的社區長者，每10個裡面，就有1個，正面臨吞嚥障礙。

更有21.8% 的長輩，每週至少會發生三次以上的嗆咳。蘇哲永表示，清水、牛奶、茶，這種「不稠的液體」，是隱形殺手，但更可怕的是「無聲嗆咳」。

根據美國語言聽力協會（ASHA）的資料，在健康高齡者中約28%，嗆到時，是完全不會咳嗽的。部分研究也顯示，急性中風患者約有27%出現無聲吸入。這些「沒咳出來的液體」，就這樣帶著細菌，日積月累地，侵蝕著肺部。

安全喝水有3件事 小改變保平安

●坐直，下巴微收：這是最基礎、也最關鍵的姿勢。請長輩務必「坐直」，喝的時候「下巴稍微往下收」。
這個動作能縮小咽喉入口，提升安全性。

●控制每一口的量：使用容量較小的杯子，提醒長輩一次一小口，慢慢喝。給予喉嚨足夠的反應時間。

●選擇適當的容器：市面上，有一些特殊設計的杯子，它們的特殊設計，讓長輩不需抬頭，鼻子就不會卡到杯子，能輕鬆維持「下巴微收」的安全姿勢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中