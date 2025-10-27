自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》被運將壓打高中生 出現睡眠障礙 醫：先調整8項生活作息

2025/10/27 21:13

健康網》被運將壓打高中生 出現睡眠障礙 醫：先調整8項生活作息

桃園公車司機質疑高中生（左）投幣不足，衝下車痛打人。事發後高中生出現睡眠障礙，澄清醫院中港分院神經內科主治醫師鄧浩文指出，要找出根本問題。（記者鄭淑婷翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕桃園日前發生一件公車司機痛打高中生，據家長透露，雖然事隔5天，孩子除了顏面外傷之外，睡眠障礙在這兩日也慢慢開始浮現。澄清醫院中港分院神經內科主治醫師鄧浩文指出，，要釐清原因，才能找出根本問題。

根據澄清醫院中港分院衛教資料，有5種因素可能導致睡眠障礙，透過專業醫療儀器輔助，從生理、心理和社會三個層面去解析患者的失眠問題，找出根本問題，及時治療。

高中生突如其來遇到司機暴走，不僅遭受言語暴力「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，還被對方衝下車打人。鄧浩文說，自覺睡眠品質不佳，若出現入睡困難、睡眠中斷、或清晨早醒等情形時，都可稱為「失眠」。

或者是發生「異睡症」，正常睡眠分為非快速動眼期與快速動眼期，而異睡症在這兩個時期均有可能發生，表現出狀態彷彿介於睡著與清醒之間。常見行為包括：意識不清的喚醒、夢遊、夜驚、睡吃，與快速動眼期睡眠障礙等。

還有一種「日夜節律的睡眠障礙」，日夜節律也被稱為「生理時鐘」，患者表現為在主要的睡眠時段失眠，而在應該清醒的時段出現嗜睡。

鄧浩文建議從8項調整，有助改善睡眠障礙：

●維持生活作息規律：保持固定的就寢及起床時間。

●不要故意長期睡過多、過少、或太晚睡，避免日夜顛倒的生活。

●營造良好的睡眠環境，不要在床上看書、看電視或吃東西。

●勿在就寢前3至4小時內運動，但在下午或傍晚可做規律有氧運動。

●盡量不在白天小寐，如果一定要睡，也盡量在下午較早的時候，且不要超過30分鐘。

●減少咖啡因的攝取、戒菸、戒酒，尤其就寢前避免咖啡因、酒精或尼古丁。

●勿在就寢前吃大餐，但可喝杯溫牛奶。

●只有想睡覺才上床，睡不著應馬上離開床舖，想睡再上床。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中