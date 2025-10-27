健康網》被運將壓打高中生 出現睡眠障礙 醫：先調整8項生活作息

桃園公車司機質疑高中生（左）投幣不足，衝下車痛打人。事發後高中生出現睡眠障礙，澄清醫院中港分院神經內科主治醫師鄧浩文指出，要找出根本問題。（記者鄭淑婷翻攝）



〔健康頻道／綜合報導〕桃園日前發生一件公車司機痛打高中生，據家長透露，雖然事隔5天，孩子除了顏面外傷之外，睡眠障礙在這兩日也慢慢開始浮現。澄清醫院中港分院神經內科主治醫師鄧浩文指出，，要釐清原因，才能找出根本問題。

根據澄清醫院中港分院衛教資料，有5種因素可能導致睡眠障礙，透過專業醫療儀器輔助，從生理、心理和社會三個層面去解析患者的失眠問題，找出根本問題，及時治療。

請繼續往下閱讀...

高中生突如其來遇到司機暴走，不僅遭受言語暴力「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，還被對方衝下車打人。鄧浩文說，自覺睡眠品質不佳，若出現入睡困難、睡眠中斷、或清晨早醒等情形時，都可稱為「失眠」。

或者是發生「異睡症」，正常睡眠分為非快速動眼期與快速動眼期，而異睡症在這兩個時期均有可能發生，表現出狀態彷彿介於睡著與清醒之間。常見行為包括：意識不清的喚醒、夢遊、夜驚、睡吃，與快速動眼期睡眠障礙等。

還有一種「日夜節律的睡眠障礙」，日夜節律也被稱為「生理時鐘」，患者表現為在主要的睡眠時段失眠，而在應該清醒的時段出現嗜睡。

鄧浩文建議從8項調整，有助改善睡眠障礙：

●維持生活作息規律：保持固定的就寢及起床時間。

●不要故意長期睡過多、過少、或太晚睡，避免日夜顛倒的生活。

●營造良好的睡眠環境，不要在床上看書、看電視或吃東西。

●勿在就寢前3至4小時內運動，但在下午或傍晚可做規律有氧運動。

●盡量不在白天小寐，如果一定要睡，也盡量在下午較早的時候，且不要超過30分鐘。

●減少咖啡因的攝取、戒菸、戒酒，尤其就寢前避免咖啡因、酒精或尼古丁。

●勿在就寢前吃大餐，但可喝杯溫牛奶。

●只有想睡覺才上床，睡不著應馬上離開床舖，想睡再上床。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法