職能負重訓練 車禍受傷闆娘半年重返工作崗位

職傷老闆娘經高雄榮總整合中心助半年重返工作崗位。（高榮提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄40歲陳姓機車行老闆娘，去年因接送客人途中遭遇車禍，造成骨盆與下肢多處骨折，原被評估她可能無法再執行搬運工作，經傷病整合中心提供職能負重訓練，短短半年多復健回復勞動力，她表示不只身體被治好，連工作的勇氣也救回來了。

高雄榮總為照護勞工族群，首創全台「職業傷病整合服務中心」整合醫療、復健等資源，2年多以來，收治近400位個案，重返職場率逾9成，尤其以一站式照護協助勞工從受傷、治療到重返職場。

骨科部骨折創傷科主任林楷城認為勞工因職災，不止造成身體上的傷害，還造成生活斷裂，欲重返職場不只是醫療問題，更需心理、社會等面向的重建，醫院應持續結合勞動部、地方政府、企業界，完整建構一站式平台，讓受傷勞工都能在照護、復健與職涯間找到新的平衡，帶著信心重新站起來。

