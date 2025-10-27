自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

高秀機械手臂輔助術助患者新「膝」望 術後隔天可下床

2025/10/27 20:08

長年飽受膝蓋疼痛之苦的顧男（中），接受高雄秀傳紀念醫院「ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術」，重拾退休後的「膝」哈人生。（高雄秀傳紀念醫院提供）

長年飽受膝蓋疼痛之苦的顧男（中），接受高雄秀傳紀念醫院「ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術」，重拾退休後的「膝」哈人生。（高雄秀傳紀念醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕74歲顧姓病患長年飽受膝蓋疼痛之苦，甚至痛到無法行走，接受高雄秀傳紀念醫院「ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術」，術後隔天即可下床，一週後可騎自行車，重拾退休後的「膝」哈人生。

顧男20年前右腳膝蓋退化，隨即反覆發炎積水，退化到第4級的嚴重程度，一動就疼痛，甚至痛到無法行走，注射玻尿酸已無法緩解疼痛，今年初，顧男求診高秀醫院骨科，醫師林書樊建議接受「ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術」，手術順利完成，顧男恢復行動自如，每天有空就到運動場走路健身，如釋重負。

另1名67歲退休老師，也因長期膝關節疼痛，上下樓梯都需攙扶，原本擔心置換人工關節手術風險，經醫師評估及解說，該名退休師接受手術治療，術後恢復良好，不到3個月行走自如，半年後甚至參加登山活動。

林書樊說明，過去關節手術完全依靠醫師經驗與手感進行切削，目前則透過機械手臂輔助技術，等於替醫師開啟「超準導航」功能，透過術前分析患者相關精密數據，模擬出最佳切削方案，系統在手術中能即時偵測，讓誤差降到最低。

他強調，ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術具備五大特點，包括：高精準度﹑手術更安全﹑恢復期更短﹑出血量少及長期效果良好，目前人工膝關節置換術已非常成熟，成功率高達9成以上，人工關節壽命更可達10年以上，高秀迄今已協助9位患者重新找回「膝」望。

林書樊提醒民眾，爬樓梯如速度變慢、上下坡膝蓋卡卡的、一走遠就隱隱作痛，上述症狀恐是退化性關節炎的警訊，針對輕中度膝關節退化，建議可透過運動訓練、體重控制、復健治療或注射玻尿酸等方式緩解，但若出現關節變形、疼痛影響生活品質，手術將是患者重獲行動力的主要考量選項。

高秀醫院表示，北高雄長輩常有相關肢體關節疼痛困擾，該院將開設關節重建中心及關節重建特別門診，以提供更多專業治療和醫療服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中