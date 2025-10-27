高秀機械手臂輔助術助患者新「膝」望 術後隔天可下床

長年飽受膝蓋疼痛之苦的顧男（中），接受高雄秀傳紀念醫院「ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術」，重拾退休後的「膝」哈人生。（高雄秀傳紀念醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕74歲顧姓病患長年飽受膝蓋疼痛之苦，甚至痛到無法行走，接受高雄秀傳紀念醫院「ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術」，術後隔天即可下床，一週後可騎自行車，重拾退休後的「膝」哈人生。

顧男20年前右腳膝蓋退化，隨即反覆發炎積水，退化到第4級的嚴重程度，一動就疼痛，甚至痛到無法行走，注射玻尿酸已無法緩解疼痛，今年初，顧男求診高秀醫院骨科，醫師林書樊建議接受「ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術」，手術順利完成，顧男恢復行動自如，每天有空就到運動場走路健身，如釋重負。

另1名67歲退休老師，也因長期膝關節疼痛，上下樓梯都需攙扶，原本擔心置換人工關節手術風險，經醫師評估及解說，該名退休師接受手術治療，術後恢復良好，不到3個月行走自如，半年後甚至參加登山活動。

林書樊說明，過去關節手術完全依靠醫師經驗與手感進行切削，目前則透過機械手臂輔助技術，等於替醫師開啟「超準導航」功能，透過術前分析患者相關精密數據，模擬出最佳切削方案，系統在手術中能即時偵測，讓誤差降到最低。

他強調，ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術具備五大特點，包括：高精準度﹑手術更安全﹑恢復期更短﹑出血量少及長期效果良好，目前人工膝關節置換術已非常成熟，成功率高達9成以上，人工關節壽命更可達10年以上，高秀迄今已協助9位患者重新找回「膝」望。

林書樊提醒民眾，爬樓梯如速度變慢、上下坡膝蓋卡卡的、一走遠就隱隱作痛，上述症狀恐是退化性關節炎的警訊，針對輕中度膝關節退化，建議可透過運動訓練、體重控制、復健治療或注射玻尿酸等方式緩解，但若出現關節變形、疼痛影響生活品質，手術將是患者重獲行動力的主要考量選項。

高秀醫院表示，北高雄長輩常有相關肢體關節疼痛困擾，該院將開設關節重建中心及關節重建特別門診，以提供更多專業治療和醫療服務。

