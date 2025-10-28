自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重越快越好？ 醫曝5招讓你減脂不減肌

2025/10/28 14:21

好日子診所醫師沈宜萱說，減重不減肌的其中一項關鍵，在於每天必須吃足蛋白質，以維持肌肉合成、減少肌肉分解；示意圖。（圖取自freepik）

好日子診所醫師沈宜萱說，減重不減肌的其中一項關鍵，在於每天必須吃足蛋白質，以維持肌肉合成、減少肌肉分解；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重過程中最怕的不是減太慢，而是無形之中連肌肉也流失。好日子診所醫師沈宜萱表示，減重時若連肌肉一起掉，不僅會影響基礎代謝，體內的肌肉量也會影響整體線條和健康。建議減重者掌握吃足的蛋白質、運動前攝取澱粉、避免減太快或過度斷食、睡眠充足、採行阻力訓練／肌力訓練等5個原則，有助於減脂不減肌。

如何避免減重減掉過多肌肉？沈宜萱於臉書專頁「好日子診所」發文具體建議並說明，減重者可遵循以下5個原則，避免減去過多肌肉：

吃充足的蛋白質

在減脂期，為了避免肌肉被分解，蛋白質攝取需至少達到每公斤體重1.5g蛋白質，以體重50kg的人來說，每天必須吃足至少75g蛋白質，日常可從雞胸肉、魚、蛋、豆腐、乳清蛋白、希臘優格等食物中補充。

沈宜萱指出，足夠的蛋白質能維持肌肉合成、減少肌肉分解。在熱量不足時，身體會優先分解蛋白質作為能量來源；蛋白質攝取不足時，肌肉量就會下降。建議可每天先計算需要攝取的蛋白質總量，並分配到每餐、運動訓練前後。

運動前攝取澱粉

沈宜萱說，個案常在減重過程中一味減少澱粉，甚至運動前沒有攝取食物、空腹運動，誤以為可以燃燒更多脂肪。事實上，運動時脂肪與肝糖都會燃燒，如果完全不吃澱粉，可能導致肝糖不足，身體會轉而分解肌肉來製造葡萄糖當燃料；也可能導致訓練表現變差。運動前的哪一餐建議攝取好消化的優質澱粉，如香蕉、地瓜、燕麥、吐司，有助運動表現、增加肌肉合成。

不要減太快或過度斷食

沈宜萱提醒，體重下降的速度太快，結構蛋白（肌肉）可能會被一併分解。建議每週減重0.5-1kg的體重為宜。

好好睡覺

睡眠不足（少於7小時）會讓體內壓力荷爾蒙皮質醇升高，不僅會減少肌肉合成，還會促進脂肪囤積。同時，睡眠品質直接影響肌肉修復與合成效率。想減脂又不掉肌，每天7–9小時高品質睡眠是必要條件。

阻力訓練／肌力訓練

不論是想減重或是維持體態，「阻力訓練」都可以提供很好的幫助。因肌肉是人體最大的代謝工廠，建議每週進行至少3次「全身大肌群訓練」，並可逐步增加重量強度或次數。適度有氧運動（如跑步、游泳）則可輔助脂肪代謝，但不能取代肌力訓練。

沈宜萱強調，減重不能被餓瘦，吃夠蛋白質、聰明攝取碳水、搭配肌力訓練與良好睡眠，「吃、睡、練」都做好，才能瘦得好且留住肌肉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中