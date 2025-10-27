自由電子報
健康網》高雄警退休前主動脈剝離 醫嘆7徵兆易與其他疾病混淆

2025/10/27 18:49

55歲高雄市佐警在退休前夕，疑因主動脈剝離不治。秀傳健康管理中心表示，主動脈剝離通常是一種急性且突發的血管緊急情況，且其前兆並不常見；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕55歲即將屆齡退休高雄巡佐，疑因主動脈剝離，送醫搶救不治。秀傳健康管理中心表示，主動脈剝離通常是一種急性且突發的血管緊急情況，且其前兆並不常見。然而，有時候一些人在發生主動脈剝離之前，也有可能會出現一些症狀或徵兆。而這些症狀可能屬於非特定性，也容易與其他疾病混淆。

根據秀傳健康管理中心衛教資料，主動脈剝離常見的症狀，包括：突發性嚴重的胸痛、背部疼痛、呼吸困難、心悸、頭暈、噁心、嘔吐等。如果懷疑患者可能有主動脈剝離，就應立即就醫並接受急救處置，以避免危及患者生命。治療主動脈剝離，通常是需要立即手術干預，內容包括：主動脈置換手術或其他相應的血管修補手術。

主動脈剝離產生6大原因

●主動脈壁的結構變化：
主動脈壁的異常變化，可能會增加主動脈發生剝離的風險。然而，當主動脈壁出現結構異常，如：主動脈內層的撕裂或疤痕、主動脈壁的脆弱性增加等，都會使主動脈變得更加脆弱，便可能導致主動脈剝離的發生。

●高血壓：
長期不受控制的高血壓，是主動脈剝離最常見的危險因子。不但會增加主動脈內壓，還會使主動脈承受更大的壓力，進一步誘發主動脈剝離的風險。

●動脈粥樣硬化：
動脈粥樣硬化，是一種動脈壁的疾病。當動脈壁內層的脂質、膠原纖維等物質積聚形成粥樣斑塊時，就容易導致主動脈壁變薄、脆弱，當高血壓或外力影響時，便更容易產生剝離，使得主動脈剝離之風險增加。

●遺傳因素：
家族性主動脈病變或主動脈剝離的遺傳性疾病，可能會使個體更容易發生主動脈剝離現象。而這類患者即使年紀輕輕，也可能因主動脈壁強度不足，在沒有明顯誘因的情況下發生主動脈剝離。

●主動脈瘤：
患有主動脈瘤的個體，特別是直徑較大的主動脈瘤，若未加以控制，可能會使主動脈剝離的風險大幅提升。

●傷害或外科手術：
主動脈剝離，也可能是由外傷或外科手術引起，造成主動脈壁的損傷和撕裂。故劇烈的胸部創傷（如：車禍、高空墜落）或心血管手術中不慎造成的主動脈損傷，也可能成為主動脈剝離的導火線。

秀傳健康管理中心表示，主動脈剝離是一種急性病狀，症狀出現後就應立即就醫。如果出現上述症狀或其他急性胸痛、呼吸困難等不適症狀，應立即撥打急救電話或前往最近的急診室就醫，以獲得最適切的治療與救援。

