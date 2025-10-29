健康網》天氣變涼心血管風險增 魚油3大作用護心

營養師張馨方表示，冷空氣來襲，心肌梗塞與中風風險也跟著上升，三高族群、久坐上班族等，建議可補充魚油護心；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕節氣霜降過後，迎來連日降雨，氣溫也突然下降，保暖與護心成為此時必須留意的健康課題。營養師張馨方表示，冷空氣來襲，除促使手腳冰冷之外，心血管也在悄悄「收縮」。據研究指出，氣溫每下降1°C，心肌梗塞與中風的風險就跟著上升，對中高齡族、三高族群、蔬果攝取不足與長時間久坐的上班族來說，更須特別注意血管保養；建議日常可適量補充魚油，有助穩定血壓、降血脂、防血栓。

為什麼氣溫一變低，心血管風險就升高？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，這是因為冷空氣會讓血管收縮、血壓上升，若血脂偏高，血液變得黏稠，更容易形成血栓。此外，忙碌或壓力大時，交感神經活躍，也會讓血壓短暫飆高。

張馨方進一步說明，碰上氣溫變低時，攝取魚油可說是護心的關鍵營養素，因為魚油具有以下3大護心作用：

●降低血脂、維持血管彈性：Omega-3脂肪酸中的EPA能幫助調節血脂，讓血液更順暢。

●穩定血壓、減少發炎反應：魚油能調節發炎反應，降低血管壓力。

●預防血栓形成：EPA具抗凝血特性，有助降低心肌梗塞與中風風險。

至於哪些人平時可補充魚油？張馨方提出以下4大族群可予以補充：

●中高齡族群、三高族（高血壓、高血脂、高血糖）。

●平時蔬果或深海魚攝取較少者。

●久坐上班族、壓力大者。

●想預防心血管疾病、維持血液循環順暢者。

張馨方強調，日常適量補充魚油，不僅能護心，也能讓血管在寒冬中保持彈性與活力。

