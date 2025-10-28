自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》上班猛打哈欠、下班昏睡 藥師授3招喚醒粒線體

2025/10/28 10:19

藥師簡詩敏表示，粒線體是細胞的發電廠，也是能量供應站，日常建議以地中海飲食為主，有助保養粒線體；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是常常覺得體力不夠用，上班猛打呵欠、回家追劇倒臥沙發上，甚至沒洗澡就昏睡？藥師簡詩敏表示，出現這些情況，也許你需要的不只是咖啡，建議日常應保持運動習慣、睡眠充足、採用地中海飲食或實施間歇性斷食，不僅有助保養粒線體，也能為身體細胞充電。

細胞充電3撇步

簡詩敏於臉書專頁「簡詩敏｜藥理詩詩」發文指出，粒線體是細胞的發電廠，也是能量供應站，不過，隨著年齡增長或壓力增加，也會漸漸老化凋零。近年來，科學家做了許多相關研究發現，日常執行以下3件最基本也最重要的事，可以幫你保養粒線體：

運動：每週進行2–3次間歇訓練（HIIT）+2–3次中強度有氧運動，搭配阻力訓練，有助維持肌肉量。

睡眠：養成良好睡眠習慣、固定作息，並應確保每天有7–9小時高品質睡眠時間。

飲食：以地中海飲食為主，多吃原型食物，攝取五色蔬果，搭配好油及充足蛋白質；另，實施間歇性斷食（168）可能也有益處。

此外，簡詩敏指出，部分研究也認為，實施冷刺激，如運動後以冷水沖澡快速收尾，或偶爾進行熱水浸泡／桑拿，有助心血管功能與或促進粒線體修復。不過，特別提醒慢性病患者或高齡長者，若想採用此法，建議應和醫師討論後再嘗試。

