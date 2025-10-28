自由電子報
健康網》研究：心血管疾病「突發」有跡象 逾9成患者已有危險因子

2025/10/28 11:47

研究表示，幾乎所有心血管事件的發生者，在事發前早已有至少1項心血管危險因子未達理想狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在聽聞親友因心肌梗塞猝逝時，常驚呼：「人好好的，怎麼突然倒下去？」腎臟科醫師王介立引述研究指出，這些「突然」並非毫無預警。韓國與美國研究團隊的最新大型分析顯示，幾乎所有心血管事件的發生者，在事發前早已有至少1項心血管危險因子未達理想狀態。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」分享，所謂的「突然」，其實早有跡可循。沒有任何已知風險因子而發作的情況，非常罕見。

他接著說，最近一個韓國研究，剛好把這件事講清楚。研究做法：從2個大型前瞻世代擷取已發生冠狀動脈疾病、心衰竭或腦中風的個案，回頭檢視在事件發生之前是否存在「未達最佳」的4大傳統心血管危險因子。

定義如下：

●血壓：收縮壓 ≥120 mmHg 或 舒張壓 ≥80 mmHg，或正在接受降壓治療。
●血脂：總膽固醇濃度 ≥200 mg/dL，或正在接受降脂治療。
●血糖：空腹血糖濃度 ≥100 mg/dL，或已診斷為糖尿病，或正在接受降糖治療。
●吸菸：過去或現在吸菸。

這項研究由韓國（KNHIS）與美國（MESA）資料庫共同分析，涵蓋超過60萬韓國病例及千餘名美國受試者作為基礎。

研究結果顯示，冠心症發作前至少有1項非最佳危險因子的比率高達99.7％（韓國）及99.6％（美國）；心衰竭與中風患者也分別達99.4％與99.3％以上。事件前同時具備兩項以上風險因子也很常見（93.2％～97.2％）。

結論：在這個雙國別、以人群為基礎的研究裡，幾乎所有心血管事件（冠心症、心肌梗塞、心衰竭或中風）都發生在至少1項傳統危險因子未達最佳或臨床上明顯偏高之後。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

 

