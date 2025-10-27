健康網》非洲豬瘟疫區食安7大問 Q&A朝「+0」挺進

梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，豬場柵門掛著「防疫期間，人車管制」的牌子，全國進入防疫作戰。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣成非洲豬瘟疫區，目前疫情尚未外溢，全民從即日起，朝向「+0」努力！農業部指出，若吃到病死豬，病毒也不會在人體內複製。

根據台灣查核中心整理7大食安議題如下：

Q：現在市面上的豬肉安全嗎？

A：農業部目前啟動7大應變作為，未來豬隻要上市到屠宰場，必須要有健康證明書，到屠宰場要經過屠前檢查，進到屠宰場還必須經獸醫師、屠檢人員檢查。非洲豬瘟是只會感染豬隻的疾病，不會感染人，沒有公衛與食安疑慮。

食藥署也提醒，民眾不要食用來路不明的肉品，只要購買來源清楚、符合規定的市售豬肉，品質安全可靠，可放心食用。

Q：人吃了有非洲豬瘟的豬肉會怎麼樣嗎？

A：農業部說，非洲豬瘟是由病毒引起的高度傳染性的惡性豬隻疫病，該病以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。非洲豬瘟可造成家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染，但不會感染人，病毒也不會在人體內複製。

Q：人如果吃了染非洲豬瘟的豬肉，會不會藉由糞便傳播病源？

A：農業部指出，非洲豬瘟病毒本來就不會感染人類，所以即便人類吃進含有非洲豬瘟病毒的食物，病毒也不會經由消化道黏膜進入人體繁殖。

Q：非洲豬瘟的傳染途徑

A：非洲豬瘟病毒會傳染給野豬跟家豬，野豬到處覓食，可能吃進被污染的食物而被感染，又透過壁蝨（軟蜱）傳播給家豬。被感染的家豬生病後身上帶有病毒，被做成食品之後，人吃了雖然不會感染，但食品廚餘又會進到下一個循環，讓更多豬隻染疫。

非洲豬瘟主要會透過廚餘、壁蝨（節肢動物）、豬隻分泌物與排泄物、車輛、人員夾帶與肉類製品進行傳播。其中，因台灣部分養豬戶採用廚餘養豬，廚餘是否成為當前防疫漏洞，引發諸多討論。

Q：吃加工豬肉品是否要擔心？

A：非洲豬瘟沒有疫苗可用，且治療成本太高，豬隻如果感染遲早會死亡。當豬隻感染，其肉品質可能會變差，且免疫力也會下降，導致可能感染其他傳染病。非洲豬瘟雖不會傳染給人，但畜牧場可能有其他人畜共通傳染病，且台灣仍存有小型畜牧場、私宰的可能性，民眾仍要小心病死豬流入市場或加工肉品的可能性。

Q：網購買到產地不明的豬肉製品，可以丟廚餘桶嗎？

A：廚餘是非洲豬瘟的傳染途徑之一，所以不明豬肉製品不能丟廚餘桶。

Q：我可以從外國帶肉製品回台灣嗎？

A：根據桃園機場的訊息，只要是含肉食品，不論是生肉還是熟肉，就算是真空包裝，依然不能攜帶入境，避免引入有害生物與疾病。另為了防範非洲豬瘟，也建議不要攜帶有料的泡麵。

