健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》老化慢3年 研究：每日補充「它」不可間斷

2025/10/27 21:13

食農專家韋恩引述國外研究指出，每天補充維生素D，有助減緩端粒體的縮短速度，可說是具潛力的抗老策略；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕人體隨著年齡增長，退化疾病風險往往也增加。對此，食農專家韋恩引述國外研究指出，端粒體位於染色體的末端，作用如同保護蓋，但老化過程中會逐漸變短，最終細胞死亡，也與癌症等疾病風險上升相關。研究結果並發現，每天補充2000IU維生素D，有助減緩端粒體的縮短速度，等同於延緩約3年的老化進程，可說是具潛力的抗老策略。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，由美國麻州總醫院與喬治亞州醫學院共同進行的VITAL臨床研究發現，每天補充2000IU維生素D，能夠顯著減緩染色體末端「端粒體（telomere）」的縮短速度，且這項指標象徵著延緩約3年的生理老化。

研究並指出，端粒體位於染色體的末端，由重複的鹼基對組成，作用如同「保護蓋」，防止染色體磨損或退化。然而隨著年齡增長與細胞分裂次數增加，端粒會逐漸變短，最終導致細胞無法再分裂並死亡。這是自然老化過程的一部分，也與癌症、心血管疾病與骨關節炎等多種退化性疾病風險上升有關。另外，吸菸、慢性壓力、憂鬱及慢性發炎狀態都會加速端粒縮短，因此，「維持端粒體長度」被視為抗老化的重要策略。

韋恩說明，VITAL是一項隨機、雙盲、安慰劑對照試驗。該子研究中，研究團隊追蹤了1031 名平均65歲的受試者，每日補充維生素D₃（2000IU）或Omega-3（1公克），持續5年，並在研究初期、第2年及第4年測量白血球端粒長度。結果顯示，與對照組相比，補充維生素D的受試者在4年間的端粒縮短速度明顯減緩，平均多保留約140個鹼基對。至於先前研究則指出，端粒在10年間約會縮短460個鹼基對；因此，這項結果等同於延緩約3年的老化進程。

韋恩最後也強調，研究作者、喬治亞醫學院分子遺傳學家Haidong Zhu博士表示，研究顯示維生素D的補充，可能是一種具潛力的抗老化策略。不過，目前專家對於最理想的維生素D劑量仍未有共識；因VITAL研究中使用的2000IU／天，高於目前一般成年人400-600IU、70歲以上長者800IU的食品建議攝取量。

