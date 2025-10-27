自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》驚！4旬女左側臉麻木 經耳鼻喉科醫師竟診斷出乳癌

2025/10/27 19:11

40多歲的女性左側臉頰與下唇出現麻木，伴隨牙齦刺痛感，最後確認是乳癌轉移到下頷骨的罕見病例；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

40多歲的女性左側臉頰與下唇出現麻木，伴隨牙齦刺痛感，最後確認是乳癌轉移到下頷骨的罕見病例；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位40多歲的女性，左側臉頰與下唇出現麻木，伴隨牙齦刺痛感，持續3個多月，先後至牙科、神經內科安排檢查，仍舊找不出病因，讓她非常困擾。最後到耳鼻喉科診斷，確認為乳癌轉移到下頷骨的罕見病例。

羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪在臉書粉專「耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師」發文分享，一位40多歲的女性，左側臉頰與下唇出現麻木，伴隨牙齦刺痛感，持續3個多月。她先後至牙科檢查，未發現牙齒問題；又到神經內科排除三叉神經痛，甚至還做了腦部核磁共振，結果也一切正常。

然而，病人的左臉頰的腫脹卻仍持續存在。張家豪接著說，她最後來到本院耳鼻喉科，由教授診視後，轉介給他進行頸部超音波檢查。超音波畫面顯示，腫脹處的腮腺本身並沒有異常，但在卻在腮腺深處的下頷骨，發現一個形狀可疑的腫瘤。這發現立刻解釋了她的麻木原因，腫瘤侵犯了下頷骨內的下齒槽神經。

耳鼻喉科醫師張家豪在局部麻醉下，為病人進行粗針切片，約1.3毫米粗的針穿過臉頰，取出兩條組織送病理檢驗，確認為乳癌。（圖取自耳鼻喉科醫師張家豪臉書）

耳鼻喉科醫師張家豪在局部麻醉下，為病人進行粗針切片，約1.3毫米粗的針穿過臉頰，取出兩條組織送病理檢驗，確認為乳癌。（圖取自耳鼻喉科醫師張家豪臉書）

為了進一步確診，張家豪在局部麻醉下，進行粗針切片，約1.3毫米粗的針穿過臉頰，取出兩條組織送病理檢驗。幾天後報告出爐，結果令人意外，是一個乳癌轉移到下頷骨的罕見病例。

張家豪強調，雖然頸部超音波的健保給付並不高，但能為病患抽絲剝繭，找出真正的病因，「那份成就感與使命感，是支撐我持續投入這份工作的力量。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中