健康網》驚！4旬女左側臉麻木 經耳鼻喉科醫師竟診斷出乳癌

40多歲的女性左側臉頰與下唇出現麻木，伴隨牙齦刺痛感，最後確認是乳癌轉移到下頷骨的罕見病例；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位40多歲的女性，左側臉頰與下唇出現麻木，伴隨牙齦刺痛感，持續3個多月，先後至牙科、神經內科安排檢查，仍舊找不出病因，讓她非常困擾。最後到耳鼻喉科診斷，確認為乳癌轉移到下頷骨的罕見病例。

羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪在臉書粉專「耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師」發文分享，一位40多歲的女性，左側臉頰與下唇出現麻木，伴隨牙齦刺痛感，持續3個多月。她先後至牙科檢查，未發現牙齒問題；又到神經內科排除三叉神經痛，甚至還做了腦部核磁共振，結果也一切正常。

請繼續往下閱讀...

然而，病人的左臉頰的腫脹卻仍持續存在。張家豪接著說，她最後來到本院耳鼻喉科，由教授診視後，轉介給他進行頸部超音波檢查。超音波畫面顯示，腫脹處的腮腺本身並沒有異常，但在卻在腮腺深處的下頷骨，發現一個形狀可疑的腫瘤。這發現立刻解釋了她的麻木原因，腫瘤侵犯了下頷骨內的下齒槽神經。

耳鼻喉科醫師張家豪在局部麻醉下，為病人進行粗針切片，約1.3毫米粗的針穿過臉頰，取出兩條組織送病理檢驗，確認為乳癌。（圖取自耳鼻喉科醫師張家豪臉書）

為了進一步確診，張家豪在局部麻醉下，進行粗針切片，約1.3毫米粗的針穿過臉頰，取出兩條組織送病理檢驗。幾天後報告出爐，結果令人意外，是一個乳癌轉移到下頷骨的罕見病例。

張家豪強調，雖然頸部超音波的健保給付並不高，但能為病患抽絲剝繭，找出真正的病因，「那份成就感與使命感，是支撐我持續投入這份工作的力量。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法