經常聽音樂 研究：可減少近4成失智風險

2025/10/27 17:12

澳洲1項研究顯示，經常聽音樂可能使失智症風險降低39%。圖為聽音樂示意圖（擷自X@elliotarledge）

澳洲1項研究顯示，經常聽音樂可能使失智症風險降低39%。圖為聽音樂示意圖（擷自X@elliotarledge）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然人們經常將音樂視為放鬆手段或娛樂方式，但音樂的作用比人們預想的還要龐大許多。澳洲1項研究顯示，經常聽音樂可能使失智症風險降低39%。

根據神經科學新聞（NeuroscienceNew）報導，該研究發表於國際老年精神病學期刊上，由澳洲蒙納許大學（Monash University）研究人員進行。該研究納入1萬893名70歲及以上、在招募時未確診失智症的老年人。

研究人員採用Cox比例風險回歸模型來確定實驗對象音樂參與程度（聽音樂、演奏樂器及兩者皆有）與失智症風險之間的關聯，並從第3年開始進行分析。此外，線性混合模型則用於探討音樂參與程度與認知健康之間的關聯。

研究結果發現，與很少聽音樂的人相比，經常聽音樂的人罹患失智症的風險降低了39%。而演奏樂器的人罹患失智症的風險降低了35%。

研究表示，經常聽音樂與失智症風險降低最為顯著，能使失智症發生率降低39%，認知障礙發生率降低17%，同時整體認知與情景記憶（用於回想日常事件）得分也較高。

領導該實驗的蒙納許大學研究生賈法（Emma Jaffa）聲稱，研究表明音樂活動可能是老年人維持認知健康的可行策略，雖然兩者之間的因果關係尚不明確。

同樣領導該實驗的蒙納許大學教授瑞安（Joanne Ryan）說，大腦老化不僅與年齡和遺傳有關，還會受到自身環境和生活方式的影響。研究證明基於生活方式的干預措施，例如聆聽和演奏音樂，可以促進認知健康。

研究人員認為，參與音樂活動可能是一種易於接受且令人愉悅的策略，有助於在晚年保持大腦健康。

