健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

5旬貨車運將開長途突「吸不到空氣」 肺栓塞差點丟命

2025/10/27 17:08

一位53歲貨車司機因經常長時間駕車久坐，造成肺動脈栓塞的致命危機。（記資料照）

一位53歲貨車司機因經常長時間駕車久坐，造成肺動脈栓塞的致命危機。（記資料照）

〔記者王俊忠／台南報導〕長途航程、久坐、缺乏活動，加上肥胖、抽菸、服用避孕藥等習慣，都是血液循環不良與血栓形成的重要危險因子。台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青表示，當血栓或其他栓子進入肺部血管，阻塞肺動脈或其分支，導致肺部血流受阻、氣體交換受限，若未及時處理，可能引發急性缺氧、心肺衰竭，嚴重者甚至喪命，肺動脈栓塞因此有「沉默殺手」的封號。

有高血壓病史的53歲貨車司機，因長時間開車久坐，前陣子突然出現嚴重呼吸困難、感覺「吸不到空氣」到南市立醫院急診就醫，胸部電腦斷層檢查確診為肺動脈栓塞，隨即收治加護病房治療，醫療團隊每天為他打兩劑抗凝血劑，持續治療5天後，患者呼吸逐漸穩定，順利脫離危險期並出院。

吳柏青指出，長時間久坐開車、活動量不足者，都是高風險族群，肺動脈栓塞症狀常不明顯，容易與其他心肺疾病混淆，若突然出現呼吸困難、胸痛、咳血、暈厥或心跳加速等現象，都應儘速就醫檢查。

台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青指出，這位貨車司機的肺動脈栓塞（紅箭頭指處）的致命危機。（記者王俊忠攝）

台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青指出，這位貨車司機的肺動脈栓塞（紅箭頭指處）的致命危機。（記者王俊忠攝）

醫師會依據病史與臨床表現，搭配影像學檢查如胸部電腦斷層血管攝影、心臟超音波、下肢靜脈超音波等，確認診斷。目前治療以抗凝血藥物為主，可防止血栓擴大及新血栓形成；重症患者可採取溶栓治療或導管取栓等方式處理。

他說，多數肺動脈栓塞源自於下肢或骨盆的深層靜脈血栓（DVT），當血塊剝落後隨血流進入肺動脈，即形成栓塞。其他因素雖有、但相對少見，肺動脈栓塞常見於長期臥床、術後活動受限者，及長途旅行久坐不動者；另有惡性腫瘤者、慢性病者、年長族群、肥胖與抽菸者，或曾罹患深靜脈血栓者，也屬高風險族群。

吳柏青提醒，預防深部靜脈血栓是避免肺栓塞的關鍵。久坐或臥床者應定時活動雙腿、抬高下肢，必要時穿彈性襪；手術後儘早下床活動並遵循醫囑使用預防性抗凝血藥物。此外，戒菸、控制體重與維持運動習慣都是減少血栓風險的有效方法。

