健康 > 心理精神

健康網》父母之愛非天生？ 醫：透過照顧孩子學會當父母

2025/10/27 20:13

研究指出，即使是沒有懷孕生產過的人，只要反覆照顧孩子，大腦也會自動進入父母模式；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，即使是沒有懷孕生產過的人，只要反覆照顧孩子，大腦也會自動進入父母模式；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新手爸媽可能會懷疑自己，為什麼自己不像別人講的，一抱到小孩就覺得愛到不行？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，不是不夠愛，也不是不會當爸媽，而是大腦正在學習，轉換成為「父母模式」（parental mode）的狀態。令人驚訝的是，即使是沒有懷孕生產過的人，只要反覆照顧孩子，大腦也會自動進入父母模式。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，根據2025年發表在《Current Opinion in Neurobiology》的綜論說明，人類在成為父母之後，大腦會發生結構與功能變化，不只是心理感受到的改變而已，是整個神經系統的「重寫」。

懷孕和育兒不是只有身體變化，大腦也在同步進行「更新」。研究發現，媽媽在懷孕與產後的過程中，大腦的灰質與白質會減少，而腦脊髓液會增加。聽起來像是退步，其實是為了讓大腦變得更精準，能專注在孩子身上。

這樣的變化主要發生在一個叫做視前區（medial preoptic area, MPOA）的區域，也就是「育兒總指揮部」。這裡會因為動情激素、黃體素、催乳素與催產素的刺激，進入新的運作模式。這個模式，就是父母模式。

張家銘說明，不只媽媽會變，爸爸也一樣。只要有足夠的接觸與互動，像是哄睡、換尿布、拍嗝、陪玩，大腦就會慢慢打開那條原本沉睡的育兒神經路徑。在接觸孩子的過程中，也會釋放催產素，啟動與孩子的連結感。長期參與照顧的爸爸，大腦在聽到孩子哭聲時的反應與媽媽非常接近。這意味著，父愛可以後天訓練出來，不是天生就有或沒有的事。

張家銘接著又說，即使是沒有懷孕生產過的人，只要反覆照顧孩子，大腦也會自動進入父母模式。這在神經科學上稱為「敏化作用」（sensitization）與「觀察學習」。例如處女生鼠只要每天接觸小鼠，就會開始展現出類似媽媽的行為。換句話說，不管是爸爸、阿嬤、保母、姨丈，只要願意陪伴與照顧，大腦也會變得像父母。

張家銘建議，可以藉著以下方式培養進入父母模式：

●多進行親密接觸。每天花10分鐘，抱著寶寶、聞他的味道、輕聲和他說話，這會刺激催產素的分泌，加強對孩子的「情感辨識能力」。

●讓爸爸或其他家人也加入照顧，因為大腦是「越用越會」。只要有機會抱、換、哄，就有機會打開父母模式。

●就算現在對孩子沒什麼感覺，也請不要害怕。請試著每天安排3次、每次10分鐘的「專心陪伴時間」，專注地抱他、看他、聽他。大腦會在這樣的重複刺激中建立新路徑。

