自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》延緩老化！ 百萬網紅揭長壽4法 不必花大錢

2025/10/27 17:21

想要延緩老化，專家建議，最好少吃超加工食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

想要延緩老化，專家建議，最好少吃超加工食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了延緩老化，民眾可能不惜砸錢買昂貴的補品，希望能成功抗老。然而，身兼百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，真正讓人衰老的不是歲月，而是每天生活中微小的傷害加速細胞老化。他提供4個科學證實有益健康的生活方式，不必花大錢也可擁有長壽關鍵。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享看起來更年輕的做法。他說明，營養補充品確實有幫助，但是沒有任何1種能單獨創造奇蹟。

根據2025年的最新研究，老化不是皺紋的出現，而是細胞、組織與系統功能的衰退；低度慢性發炎；粒線體功能下降，導致能量不足與自由基增加；胰島素調節失衡、血糖波動、尿酸升高；生理時鐘失調；細胞衰老；基因表現混亂；腸道菌相失衡導致發炎與氧化壓力等。

他分析加速老化的9個常見陷阱：

●超加工食品，含糖、植物油與精製澱粉會造成「糖化反應」，讓蛋白質焦化、組織硬化、產生毒素與內臟脂肪。

●久坐與肌肉流失。肌肉量下降會導致基礎代謝率降低、胰島素阻抗上升、跌倒風險增加。

●睡眠不足與生理時鐘混亂。熬夜會讓褪黑激素下降、皮質醇上升，干擾血糖與荷爾蒙。

●慢性壓力。壓力讓皮質醇長期偏高，破壞甲狀腺轉化、增加體脂肪。

●腸道菌失衡，與皮膚、心血管、免疫力等老化表現密切相關。

●吸菸、電子煙與環境毒素，這些都會造成自由基與血管損傷。

●飲酒過量，會破壞腸道菌、升高三酸甘油脂與肝指數。

●孤獨與社交隔離，研究顯示孤獨感與慢性發炎、早逝風險有關。

●營養不足，尤其是蛋白質、Omega-3、維生素D、鎂與B12的攝取量不夠，是現代人普遍的隱性問題。

要延緩老化，卡洛斯·賈拉米洛提出從日常中實踐4大核心策略：

1. 維持肌肉量：長壽的保險

肌肉是人體最大的抗老器官。每週進行2至4次重量訓練、訓練大肌群，不僅能提升代謝與骨密度，還能穩定血糖、預防跌倒。握力與行走速度甚至被視為預測壽命的重要指標。

2. 穩定代謝：延緩老化的根本

穩定血糖與胰島素是延緩老化的關鍵。每餐攝取足夠蛋白質與蔬菜、減少精製澱粉，飯後散步10到15分鐘，都能幫助血糖穩定、降低發炎。

3. 改善睡眠與管理壓力：修復身體關鍵

保持良好睡眠衛生，睡前2小時不看螢幕、避免晚間攝取咖啡因，並保持房間安靜。壓力管理同樣重要，保持社交聯繫、接觸大自然。

4. 打造低發炎環境：從生活細節開始

減少接觸人工香料、化學清潔劑與塑膠製品，能降低長期的化學性發炎。

卡洛斯·賈拉米洛總結，老化不是一夕之間發生的，而是長期堆積的結果。延緩老化只能從生活中一點一滴養成，越早開始越好。即使你已經50歲，也永遠不嫌晚，因為未來仍有另一個50年等著你。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中