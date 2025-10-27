健康網》延緩老化！ 百萬網紅揭長壽4法 不必花大錢

想要延緩老化，專家建議，最好少吃超加工食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了延緩老化，民眾可能不惜砸錢買昂貴的補品，希望能成功抗老。然而，身兼百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，真正讓人衰老的不是歲月，而是每天生活中微小的傷害加速細胞老化。他提供4個科學證實有益健康的生活方式，不必花大錢也可擁有長壽關鍵。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享看起來更年輕的做法。他說明，營養補充品確實有幫助，但是沒有任何1種能單獨創造奇蹟。

根據2025年的最新研究，老化不是皺紋的出現，而是細胞、組織與系統功能的衰退；低度慢性發炎；粒線體功能下降，導致能量不足與自由基增加；胰島素調節失衡、血糖波動、尿酸升高；生理時鐘失調；細胞衰老；基因表現混亂；腸道菌相失衡導致發炎與氧化壓力等。

他分析加速老化的9個常見陷阱：

●超加工食品，含糖、植物油與精製澱粉會造成「糖化反應」，讓蛋白質焦化、組織硬化、產生毒素與內臟脂肪。

●久坐與肌肉流失。肌肉量下降會導致基礎代謝率降低、胰島素阻抗上升、跌倒風險增加。

●睡眠不足與生理時鐘混亂。熬夜會讓褪黑激素下降、皮質醇上升，干擾血糖與荷爾蒙。

●慢性壓力。壓力讓皮質醇長期偏高，破壞甲狀腺轉化、增加體脂肪。

●腸道菌失衡，與皮膚、心血管、免疫力等老化表現密切相關。

●吸菸、電子煙與環境毒素，這些都會造成自由基與血管損傷。

●飲酒過量，會破壞腸道菌、升高三酸甘油脂與肝指數。

●孤獨與社交隔離，研究顯示孤獨感與慢性發炎、早逝風險有關。

●營養不足，尤其是蛋白質、Omega-3、維生素D、鎂與B12的攝取量不夠，是現代人普遍的隱性問題。

要延緩老化，卡洛斯·賈拉米洛提出從日常中實踐4大核心策略：

1. 維持肌肉量：長壽的保險

肌肉是人體最大的抗老器官。每週進行2至4次重量訓練、訓練大肌群，不僅能提升代謝與骨密度，還能穩定血糖、預防跌倒。握力與行走速度甚至被視為預測壽命的重要指標。

2. 穩定代謝：延緩老化的根本

穩定血糖與胰島素是延緩老化的關鍵。每餐攝取足夠蛋白質與蔬菜、減少精製澱粉，飯後散步10到15分鐘，都能幫助血糖穩定、降低發炎。

3. 改善睡眠與管理壓力：修復身體關鍵

保持良好睡眠衛生，睡前2小時不看螢幕、避免晚間攝取咖啡因，並保持房間安靜。壓力管理同樣重要，保持社交聯繫、接觸大自然。

4. 打造低發炎環境：從生活細節開始

減少接觸人工香料、化學清潔劑與塑膠製品，能降低長期的化學性發炎。

卡洛斯·賈拉米洛總結，老化不是一夕之間發生的，而是長期堆積的結果。延緩老化只能從生活中一點一滴養成，越早開始越好。即使你已經50歲，也永遠不嫌晚，因為未來仍有另一個50年等著你。

