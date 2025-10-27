澎湖75歲以上長輩逾8成 罹患至少1種慢性病

澎湖縣政府衛生局推動離島長者用藥照護，成為縣政推動標竿。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（27）日召開主管工作會報，由縣長陳光復主持，就縣政重大議題進行討論，並聽取各局處重點工作報告與執行情形。同時邀請績優團隊衛生局進行離島長者用藥困境突破的成功經驗分享，透過標竿學習案例激發各單位創新思維與行動力。

此次標竿學習案例分享，由衛生局食品藥物管理科長蔡文堂主講，以「社區藥師到您家 用藥安全我來顧」為題，介紹衛生局如何結合專業資源，突破離島藥事照護困境。根據統計，75歲以上長者中有超過8成罹患至少1種慢性疾病。由於全縣藥師多集中於本島，二、三級離島僅仰賴衛生所各一名藥師，藥事服務量能有限，對長者用藥安全更添風險。

為提升離島長者用藥安全，衛生局結合社區藥局與醫院藥師組成「藥事照護團隊」，推動送藥到府服務，並以圖示與顏色區分服藥時段，減少誤服或漏服；由醫師、藥師與護理師聯合檢視長者用藥安全，培訓志工協助用藥宣導，並針對代謝減緩與認知退化的長者提供個別化指導，導入親友電話問候與藥物追蹤關懷機制。計畫推動後，多重用藥問題改善率提升至30%，用藥依從性提升至25%，服務人次及民眾滿意度均明顯提升。

衛生局榮獲縣府今年標竿學習案例，更屢次獲得中央獎項殊榮，包括2022年度「藥事照護服務」傑出獎、2024年度「藥事照護服務」卓越獎、台灣健康城市暨高齡友善城市海報評選，榮獲「高齡友善城市類-優等獎」，及多位藥師榮獲「優良藥師」殊榮。

