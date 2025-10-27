健康網》住院老人A到流感 醫：變成大白肺10天就怕上天堂

流感還在流行期，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇呼籲，可以出院的病人，不要遲疑，儘早出院、以策安全。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫漸漸下降，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，住院請不要戀棧，儘早出院。他說，最近A流發生率偏高，有一位病患是術後準備復健，卻被隔壁床A到感染到流感了，「我有勸她趕快出院，可以先在家休養再回來院復健。結果家屬不要，想住久一點可能對她比較好。」

姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」指出，這類型超過7、80歲的偏臥床老人，感染到A流是很致命的。情況偏差了，氧氣需求不斷上升，很怕變成大白肺。

請繼續往下閱讀...

姜冠宇說，可以理解很多家屬帶回家很難照顧，但現在都這種時候了，還拿出20年前，他都可以住院N個月的事來講。

他表示，住院住得多舒服那都是以前的事，現在這個時代醫院病房來往進出人群很複雜。若醫師評估你可以安全出院，就趕快接受安排了，不要戀棧！姜冠宇強調，住院住太久，只有風險而已，中A流對脆弱老人是多麼可怕，那些都是不到10天之內就帶你轉院到「天堂」。

根據疾管署第42週（10/12-10/18）類流感門急診就診人次計128,915人次，較前一週（139,746人次）下降7.8%，急診就診病例百分比為11.7%，進入流感流行期。

目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。上週（10/14-10/20）新增53例流感併發重症病例及10例死亡。

