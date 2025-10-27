美研究：用LED光熱療法 「燙死」癌細胞

最新研究利用光熱療法，能精準鎖定並殺死癌細胞，且不傷害周圍的健康細胞，為癌症治療帶來革命性突破；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國研究人員開發出革命性癌症治療技術，結合便宜的近紅外線LED光與特製「氧化錫奈米薄片」（SnOx nanoflakes），能精準「燙死」癌細胞而不傷害健康細胞。這項刊登於《The Conversation》的研究，為光熱療法（photothermal therapy）開創更安全、低成本且普及的新方向。

根據科學新聞網站《Science Alert》報導，這項創新的核心概念相當簡單：利用光在局部產生熱能，鎖定並殺死癌細胞。研究團隊設計的氧化錫奈米薄片，能有效吸收可安全穿透生物組織的近紅外線光。當被LED光照射時，這些奈米薄片就像數以萬計的「微型加熱器」，產生足夠的熱量來破壞癌細胞的細胞膜與蛋白質，最終導致其死亡。

請繼續往下閱讀...

由於癌細胞因其代謝改變，對熱壓力比正常細胞更為敏感，因此健康的組織在此過程中，基本上不受影響。在實驗室研究中，這套系統在30分鐘內，摧毀了高達92%的皮膚癌細胞與50%的大腸癌細胞，健康細胞絲毫無損。

告別昂貴雷射 LED光更安全、成本更低

傳統的光熱療法大多使用雷射，因為雷射能將光線精準地聚焦到深層組織。但高強度也可能灼傷健康的細胞，且設備昂貴、體積龐大，限制了其臨床應用。

此次研究的革命性突破，在於以常見的發光二極體（LED）取代了雷射。LED發出的光線更溫和、光譜更廣，能產生更均勻的加熱效果，灼傷或損害周圍健康組織的風險極低。更重要的是，LED設備便宜且易於攜帶，使其未來極具潛力發展成診所甚至居家使用的醫療器材。

研究團隊構想，未來可將此技術製成如貼片般的LED設備，供患者術後居家使用，以清除殘餘癌細胞、降低復發風險。此外，這種光熱療法也能與免疫療法或標靶藥物等其他方式結合，熱能可削弱腫瘤細胞，讓藥物更容易滲透，達到「強強聯手」的加乘治療效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法