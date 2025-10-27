自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

美研究：用LED光熱療法 「燙死」癌細胞

2025/10/27 15:53

最新研究利用光熱療法，能精準鎖定並殺死癌細胞，且不傷害周圍的健康細胞，為癌症治療帶來革命性突破；示意圖。（圖取自freepik）

最新研究利用光熱療法，能精準鎖定並殺死癌細胞，且不傷害周圍的健康細胞，為癌症治療帶來革命性突破；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國研究人員開發出革命性癌症治療技術，結合便宜的近紅外線LED光與特製「氧化錫奈米薄片」（SnOx nanoflakes），能精準「燙死」癌細胞而不傷害健康細胞。這項刊登於《The Conversation》的研究，為光熱療法（photothermal therapy）開創更安全、低成本且普及的新方向。

根據科學新聞網站《Science Alert》報導，這項創新的核心概念相當簡單：利用光在局部產生熱能，鎖定並殺死癌細胞。研究團隊設計的氧化錫奈米薄片，能有效吸收可安全穿透生物組織的近紅外線光。當被LED光照射時，這些奈米薄片就像數以萬計的「微型加熱器」，產生足夠的熱量來破壞癌細胞的細胞膜與蛋白質，最終導致其死亡。

由於癌細胞因其代謝改變，對熱壓力比正常細胞更為敏感，因此健康的組織在此過程中，基本上不受影響。在實驗室研究中，這套系統在30分鐘內，摧毀了高達92%的皮膚癌細胞與50%的大腸癌細胞，健康細胞絲毫無損。

告別昂貴雷射 LED光更安全、成本更低

傳統的光熱療法大多使用雷射，因為雷射能將光線精準地聚焦到深層組織。但高強度也可能灼傷健康的細胞，且設備昂貴、體積龐大，限制了其臨床應用。

此次研究的革命性突破，在於以常見的發光二極體（LED）取代了雷射。LED發出的光線更溫和、光譜更廣，能產生更均勻的加熱效果，灼傷或損害周圍健康組織的風險極低。更重要的是，LED設備便宜且易於攜帶，使其未來極具潛力發展成診所甚至居家使用的醫療器材。

研究團隊構想，未來可將此技術製成如貼片般的LED設備，供患者術後居家使用，以清除殘餘癌細胞、降低復發風險。此外，這種光熱療法也能與免疫療法或標靶藥物等其他方式結合，熱能可削弱腫瘤細胞，讓藥物更容易滲透，達到「強強聯手」的加乘治療效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中