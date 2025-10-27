自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

大隻雞慢啼？ 專家：小孩1歲半沒開口講過話建議早療介入

2025/10/27 15:46

小孩1歲半沒開口講過話，專家建議早療介入。（圖由羅東博愛醫院提供）

小孩1歲半沒開口講過話，專家建議早療介入。（圖由羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭女童瑄瑄（化名）由阿嬤帶大，2歲半還沒有開口說過話，阿嬤原本認為「大隻雞慢啼」不以為意，後來看到鄰居孩子1歲半就會叫媽媽，驚覺孫女語言發展出狀況。在復健科治療師引導下，瑄瑄嘗試開口，經過半年努力，現在已經會簡單數數（計算數目），踏出關鍵一步。

羅東博愛醫院今天（27日）發布新聞稿指出，半年前，瑄瑄沒開口說過話，日常互動反應比同齡兒童慢，被阿嬤帶到羅東博愛醫院復健科看診，接受兒童發展聯合評估發現，瑄瑄除了語言表達落後，走路也不太穩，習慣墊腳尖走路，肢體動作緩慢，復健科兒童聯評中心提供語言、物理及職能治療。

治療團隊為瑄瑄設計客製化訓練計畫，將課程包裝在遊戲之中，包括單腳站立、跨越障礙、跳躍、跑步，並教導口腔舌頭擺放位置，使用圖片、故事書、日常物品，協助她學習詞彙、組織語言、表達想法，持續上課半年後，瑄瑄走路變得平穩，已能說出簡單數數。

語言治療師林羽希說，每個孩子有不同成長軌跡，一般而言，幼兒在1歲左右會開始說出有意義詞彙，例如叫爸爸、媽媽，或模仿簡單聲音，孩子如果到1歲半後還沒有任何口語表達，甚至連簡單的單字都不會說，建議帶到醫院接受語言發展評估，確認是否有語言遲緩或其他發展問題傳統觀念。

物理治療師童俊欽表示，發展遲緩不一定等於永久性障礙，但需要專業評估與持續追蹤，才不會錯失黃金治療時機。

