中醫師可望用超音波輔助針灸！ 首波62位將上場

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部擬開放中醫師使用超音波，中醫師公會全聯會也於昨日完成理監事改選，由來自台南的中醫師蘇守毅接任理事長職位。蘇守毅表示，將持續協助健康台灣政策，也希望引入現代化制度，讓中醫能永續發展，目前也已有62名中醫師成為超音波相關醫學會會員。

中醫師公會全聯會於26日完成第13屆理監事改選，由蘇守毅當選新任理事長。蘇守毅長年深耕中醫醫療與公會事務，曾任台南市中醫師公會理事長、全聯會理事等職，致力推動中醫藥法制健全與醫療品質提升，深獲同道肯定。

蘇守毅表示，賴清德總統提出「健康台灣」政策目標，中醫師公會全聯會將持續在中醫的立場與許可範圍內全力配合，也希望讓中醫藥能更好的發展，並提升台灣醫療韌性。

此外，蘇守毅說，台灣面臨氣候變遷、新興傳染病、高齡化等多方挑戰，中醫希望以「預防重於治療」的概念來減少不必要的風險，也降低民眾發病後帶來的醫療資源消耗。

蘇守毅提到，過去大家認為中醫比較「傳統」，未來中醫師公會全聯會除了保留傳統外，也希望引入現代化的制度，讓中醫能夠永續發展，

對於中醫使用超音波的應用範圍，蘇守毅解釋，超音波未來可以作為中醫治療時的「輔助工具」，協助判斷針灸時下針的安全深度等，以避免不必要的傷害，尤其在居家醫療、偏鄉醫療領域，也有相當大的應用空間，且不會額外向民眾收費。

衛福部中醫藥司科長洪小幸補充，先前已邀請超音波相關醫學會與中醫師公會全聯會等，討論中醫師使用超音波的資格限制，其中也包括需修習的課程等，近幾年也持續進行培訓，後續將邀請中醫、西醫團體等開會，進行最後確認。

