健康網》救病人也救家屬！ 陳志金堅持「無價」使命感

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金假日進ICU陪家屬面對「4道」：道謝、道愛、道歉、道別，助家屬不留遺憾；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期北部某醫學中心兒科ICU主治醫師值班時薪900元，在醫界鬧鬧得沸沸揚揚，然而在奇美醫院加護醫學部，一位阿嬤在急診室很難再維持下去，主治醫師陳志金在病人臨終前向家屬說明，而最後家屬決定不插管、不電擊、不壓胸。對他來說，在假日裡花個幾分鐘，幫助家屬了解醫療處置已盡力，不存遺憾，「即使健保給付０元，使命感卻無價」！

陳志金在粉絲專頁「Icu醫生陳志金」發文分享，假日一早，他看了昨晚新病人，知道很難再維持下去。雖然半夜已經和值班醫師通過電話，交代了所有的治療，家屬也有心裡準備，他仍會在這個關鍵的時刻，和家屬見面說說話。

近10位家屬已圍在阿嬤床邊，有人拿著綑好的千元現金，放在阿嬤手上，有人在聯絡葬儀社。陳志金向家屬說明，「阿嬤已經用了3種升壓劑，洗腎也洗不動了！所以，我才請大家趕過來」他簡單交代阿嬤的病情，以及院方做了什麼治療和努力。最後家屬決定，阿嬤的年紀很大了，又有這麼多器官的問題，決定不插管、不電擊、不壓胸。

陳志金表示，這樣的說明可以讓家屬知道，這個決定很困難，但是，是大家「共同」的決定，壓力才不會落在一兩個人身上。接著，他請家屬幫幫阿嬤想一想，她還想見誰，就通知他過來，即使非會客時間，院方會通融。

陳志金提到「對我來說，在假日裡，花個幾分鐘是小事」，能夠讓家屬瞭解他們的親人「發生了什麼事？」、「做了什麼治療？」、「大家都盡力了！」、「不CPR的決定是對的！」、「不再讓親人辛苦」、「幫親人完成心願！」這對家屬來說，能成為他們一輩子不留遺憾的關鍵。同時，也是他給讓前線護理師、值班醫師，最好的支持，減少他們面對家屬的壓力，支持他們引道家屬進行「4道」：道謝、道愛、道歉、道別。

此時，即使陳志金手機剛好跳出北部某醫學中心兒科ICU主治醫師值班時薪900元的新聞，而他假日這一趟到ICU，健保給付「0元」，他知道，這對家屬和同事來說是「無價」，更是他的使命，「療癒家屬，也療癒當年17歲的自己」。

