健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》醫師歸納生活裡6種致癌物 這「物」絕不吃

2025/10/27 15:13

醫師李思賢提醒民眾注意生活中的6種致癌物，其中受潮或過期的花生、玉米、堅果，是最強的天然肝癌致癌物之一，要特別提防；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕民眾聞癌色變，因此健康意識抬頭，盡量避免靠近有毒致癌物。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，生活中存在無形的健康威脅，有些是確定的致癌物，他歸納6種致癌物，藉此提醒民眾別誤踩「地雷」。其中，他平時不吃花生，烤麵包與咖啡中會有丙烯醯胺，也有致癌風路險。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，請民眾注意以下6種致癌物：

●黃麴毒素

主要來自受潮或過期的花生、玉米、堅果，是最強的天然肝癌致癌物之一。保持乾燥、避免食用發霉食品，是最有效的預防方式。他自己平時是不吃花生的。

●苯

存在於香菸煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損傷骨髓、提高白血病與淋巴癌風險。避免密閉環境，與煙霧暴露是關鍵。

●甲醛

常見於新裝潢家具、黏著劑與香菸煙霧，長期吸入可能導致鼻咽癌與白血病。建議裝修後一定要充分通風，並且使用低甲醛建材。

●多環芳香烴

產生於炭烤焦黑食物、香菸與車輛廢氣，可導致肺癌與皮膚癌。烤肉避免焦黑、減少煙燻，是日常的防癌習慣。



●乙醛

來源包括酒精代謝與香菸煙霧，容易造成口腔癌與食道癌。臉紅體質者喝酒後累積乙醛更快，應特別注意飲酒量。

●丙烯醯胺

出現在炸薯條、餅乾、烤麵包與咖啡中，高溫烹調會生成此物質，與腎癌與子宮內膜癌有關。少吃焦脆、改採低溫烹調更安全。

