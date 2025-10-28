自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重不靠瘦瘦針！ 「平民蔬菜王」穩糖、護肝、促代謝

2025/10/28 11:17

營養師高敏敏說，地瓜葉所含植化素、膳食纖維、多種礦物質、葉綠素等營養素，有助調節血糖、護肝、促代謝，還能增加飽足感、控食慾。（資料照）

營養師高敏敏說，地瓜葉所含植化素、膳食纖維、多種礦物質、葉綠素等營養素，有助調節血糖、護肝、促代謝，還能增加飽足感、控食慾。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近年瘦瘦針話題超夯，很多人知道它能控食慾、降體重，但其實不靠藥物，也有更健康的天然選擇。營養師高敏敏分享，日常餐桌上的地瓜葉，可說是天然的瘦身好幫手，不僅價格便宜好取得，所含植化素、膳食纖維、多種礦物質、葉綠素等營養素，還能幫助調節血糖、護肝、促代謝、增加飽足感與控制食慾。

地瓜葉vs.瘦瘦針比一比

高敏敏於臉書專頁發文表示，GLP-1是控制血糖與食慾的關鍵激素，能幫助胰島素分泌、延緩胃排空、增加飽足感。很多人以為只有瘦瘦針能刺激GLP-1，其實地瓜葉也能辦得到。地瓜葉中的綠原酸能自然啟動GLP-1機制，有助穩糖、控食、促進脂肪代謝，讓代謝更順暢。至於兩者作用機制與差異如下：

地瓜葉：天然植化素刺激體內GLP-1分泌，飲食攝取可天天吃，溫和不刺激，瘦身漸進穩定、可長期維持，代謝提升更持久；此外是天然食材，對腸胃也友善。

瘦瘦針（GLP-1注射）：外部注射GLP-1類似激素，需醫師施打、週期性注射，雖然見效快，但停藥後易復胖，此外，還可能出現噁心、腹瀉、食慾不振等副作用。

地瓜葉4大營養一次看

此外，高敏敏也特別說明，除了幫助瘦身，地瓜葉更是營養滿滿的蔬菜，所含其他營養益處，包括：

含多種植化素：抗氧化、抗發炎、護肝又護眼。

含豐富膳食纖維：促進腸道益菌生長，幫助穩糖、排便順暢。

含多種礦物質：如鉀、鎂、鐵、鈣等，有助強健骨骼與肌肉。

高含量葉綠素：幫助淨化體內環境，提升氣色。

高敏敏強調，地瓜葉便宜、好吃又極具營養，堪稱是「平民蔬菜王」。在控血糖與食慾方面，又能提供與瘦瘦針相似的效果，想要輕盈吃、健康瘦，不妨讓「瘦瘦菜」成為餐桌上的常客。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中