健康網》減重不靠瘦瘦針！ 「平民蔬菜王」穩糖、護肝、促代謝
〔健康頻道／綜合報導〕近年瘦瘦針話題超夯，很多人知道它能控食慾、降體重，但其實不靠藥物，也有更健康的天然選擇。營養師高敏敏分享，日常餐桌上的地瓜葉，可說是天然的瘦身好幫手，不僅價格便宜好取得，所含植化素、膳食纖維、多種礦物質、葉綠素等營養素，還能幫助調節血糖、護肝、促代謝、增加飽足感與控制食慾。
地瓜葉vs.瘦瘦針比一比
高敏敏於臉書專頁發文表示，GLP-1是控制血糖與食慾的關鍵激素，能幫助胰島素分泌、延緩胃排空、增加飽足感。很多人以為只有瘦瘦針能刺激GLP-1，其實地瓜葉也能辦得到。地瓜葉中的綠原酸能自然啟動GLP-1機制，有助穩糖、控食、促進脂肪代謝，讓代謝更順暢。至於兩者作用機制與差異如下：
●地瓜葉：天然植化素刺激體內GLP-1分泌，飲食攝取可天天吃，溫和不刺激，瘦身漸進穩定、可長期維持，代謝提升更持久；此外是天然食材，對腸胃也友善。
●瘦瘦針（GLP-1注射）：外部注射GLP-1類似激素，需醫師施打、週期性注射，雖然見效快，但停藥後易復胖，此外，還可能出現噁心、腹瀉、食慾不振等副作用。
地瓜葉4大營養一次看
此外，高敏敏也特別說明，除了幫助瘦身，地瓜葉更是營養滿滿的蔬菜，所含其他營養益處，包括：
●含多種植化素：抗氧化、抗發炎、護肝又護眼。
●含豐富膳食纖維：促進腸道益菌生長，幫助穩糖、排便順暢。
●含多種礦物質：如鉀、鎂、鐵、鈣等，有助強健骨骼與肌肉。
●高含量葉綠素：幫助淨化體內環境，提升氣色。
高敏敏強調，地瓜葉便宜、好吃又極具營養，堪稱是「平民蔬菜王」。在控血糖與食慾方面，又能提供與瘦瘦針相似的效果，想要輕盈吃、健康瘦，不妨讓「瘦瘦菜」成為餐桌上的常客。
