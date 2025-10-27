高風險族群帶狀疱疹疫苗補助 雲林最快明年開打

雲林縣政府明年試辦帶狀疱疹疫苗補助接種計畫。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕帶狀疱疹發作會有灼燒、疼痛感等不適，嚴重時可能引發中風、腦炎等併發症，甚至痊癒後還會出現神經痛，嚴重影響生活品質，雲林縣府計畫明年針對65歲以上低收、中低收長者及50歲至64歲低收、中低收且有重大傷病卡民眾，補助免費接種2劑帶狀疱疹疫苗。

雲林縣衛生局長曾春美表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時便可能復發，發作時身體會起紅疹、水泡，感覺不適、刺痛、灼燒感，好發在50歲以上成年人。

曾春美指出，帶狀疱疹不具傳染力也非屬法定傳染病，但因部分患者可能併發疱疹後神經痛，據患者形容「痛起來要人命」，坐站睡都不適，嚴重影響生活品質，且疫苗價格不便宜，一劑約要8、9000元，這幾年一直有議員及民眾關切縣府是否補助帶狀疱疹疫苗接種。

曾春美說，考量縣府財政負擔，評估後將針對經濟弱勢高風險族群優先補助，也就是即設籍雲林滿1年50至64歲低收、中低收且有重大傷病卡民眾及65歲以上低收、中低收長者，補助接種2劑疫苗。

衛生局表示，由於疫苗有使用期限，縣府在明年度預算編列540萬元，採購300劑試辦，待預算審核通過後公布執行辦法，並視接種情況進行滾動式檢討。

