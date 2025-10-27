健康網》收假後更累 營養師推補給1營養穩定情緒、抗發炎

Cofit資深保健品營養師蔡宗真說，魚油裡的Omega-3含量，相當於一整餐魚類的營養濃縮版，假期時補充，有助身心放鬆不放縱；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕連假剛結束，你是否也有這種感覺：明明放假多日，卻不知為何越休越累？Cofit資深保健品營養師蔡宗真表示，假期時因外出旅遊或飲食放縱、作息不正常，導致假期後容易陷入回不去的疲累感。除建議假期飲食少油炸外，適時補充富含Omega-3脂肪酸的魚油，有助穩定情緒、維持專注力、降低發炎、促進代謝，讓你在休假模式中，也能讓身體放鬆升級、重開機。

蔡宗真於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，大腦有60%是由脂肪組成，其中一個關鍵成分就是Omega-3脂肪酸。這也就是魚油裡的主角：EPA+ DHA，它能幫助穩定情緒、維持專注力，並降低身體的發炎反應。換句話說，當你在假期追劇、旅遊或開心聚餐時，補充魚油有助潤滑身心，讓你假期後不會陷入回不去的疲累感。

另，蔡宗真提及，假期時外出旅行、作息不固定、飲食偏油，這時每天補充一顆高濃度魚油，可說是最輕鬆的健康守門員。因為一顆魚油裡的Omega-3含量，往往等於一整餐魚類的營養濃縮版。不管你在戶外山林旅遊或是宅在家追劇，都能幫你維持代謝穩定，讓放鬆不變「放縱」。

蔡宗真也提醒，假期最棒的reset不只是放下工作，更是給身體一點營養上的補給。飲食少一點油炸，搭配魚油的抗發炎力，可讓身體細胞在假期也維持順暢運轉。

蔡宗真最後並強調，假期不只是休息，也是讓自己體能提升的好機會。下一次假日，不妨換個重新開機模式：多一些Omega-3的加持，讓你的放鬆變成真正的身體升級。

