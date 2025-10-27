保護心臟健康 避開這5種日常習慣

有5種日常習慣會對心臟健康造成傷害。圖為飲酒示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕心臟對人來說是不可或缺的關鍵，因此如何維護心臟健康成為重要人生課題。美國心血管外科醫生倫頓（Jeremy London）博士指出，有5種日常習慣會對心臟健康造成傷害。

根據印度時報（TOI）報導，第1個日常習慣是吸電子煙。倫頓表示，人們常認為電子煙是一種「更健康的替代品」，但實際上其化學物質仍然會損害血管和心臟組織。

倫頓聲稱，他見過每天吸電子煙的人很早出現心血管壓力跡象。他認為，正是「安全的錯覺」讓電子煙風險更大。

第2個日常習慣是長期處於壓力。當壓力演變成焦慮、倦怠或情緒衰竭時，就會開始悄無聲息地影響心臟，倫頓把此類影響稱為「隱形傷害」。

倫頓強調，雖壓力是無形的，但會對人的一切造成影響，從血壓到睡眠-覺醒週期，再到對食物的渴望。另外慢性壓力會導致發炎，而發炎通常是疾病的根源。

第3個日常習慣是睡眠不足。如果人不休息，身體就無法自我修復，荷爾蒙會失衡，血壓會升高，心臟也會因為缺乏休息而過度勞累。

除了傷害身體外，睡眠不足也會影醒精神與情緒。倫頓說，它曾親眼目睹睡眠不足會如何影響情緒、注意力和精力。

第4個日常習慣是喝汽水。汽水會升高血糖，促使身體產生胰島素阻抗，最終導致代謝問題。即使是低熱量汽水，也並非完全安全。

倫頓補充，汽水會讓人渴望吃垃圾食物，形成對健康造成傷害的惡性循環。雖然汽水威脅性不高，但仍是營養不良和能量不穩定的潛在因素。

第5種日常習慣是喝酒。酒精會在細胞層面造成損害，尤其是腦細胞和心臟細胞。它會干擾睡眠，升高血壓，在大多數情況下還會導致成癮。

倫頓表示，有研究表明，即使適量飲酒也會增加罹患失智症和心血管疾病的風險。

