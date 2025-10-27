自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

找到小紅莓化療造成心肌損傷之新解方 陽明交大研究登上國際期刊

2025/10/27 12:06

全球約有30萬至120萬名「小紅莓（癌症化療藥Doxorubicin）」化療的康復者，在治癒癌症後出現不同程度的慢性心臟衰竭。圖為小紅莓示意圖。（圖由陽明交大提供）

全球約有30萬至120萬名「小紅莓（癌症化療藥Doxorubicin）」化療的康復者，在治癒癌症後出現不同程度的慢性心臟衰竭。圖為小紅莓示意圖。（圖由陽明交大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕全球約有30萬至120萬名「小紅莓（癌症化療藥Doxorubicin）」化療的康復者，在治癒癌症後出現不同程度的慢性心臟衰竭。國立陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授蔡亭芬與傳統醫藥研究所教授傅淑玲、國家衛生研究院、林口長庚醫院共同組成研究團隊，找到了新解方「柑橘萃取物─橙皮素（Hesperetin）」，有機會緩解副作用，又不影響抗癌療效，已發表在今（2025）年8月「Redox Biology （氧化還原生物學）」國際期刊。

「小紅莓」化療藥是治療乳癌、淋巴癌、血癌、卵巢癌的常見用藥，臨床使用超過50年，但其心臟毒性讓病人得承受心臟功能衰竭風險，美國核准一款緩解小紅莓心臟毒性的藥物則降低抗癌力，增加復發風險。

研究團隊發現，小紅莓會抑制心肌細胞中長壽基因CISD2的表現，使粒線體與鈣離子調控失衡，導致心臟收縮與節律出現問題，但橙皮素可重新啟動長壽基因CISD2，減少心肌細胞受損，撐起心臟保護傘，在動物實驗中，小紅莓處理的長腫瘤小鼠在注射橙皮素後，顯著改善心臟功能，腫瘤體積也明顯縮小，研究團隊運用由美國史丹福大學提供的人類誘導性多能幹細胞（iPSC）衍生的心肌細胞加以驗證，強化支持橙皮素臨床應用的潛力。

傅淑玲表示，她在尋找可抑制化療引發副作用的天然物時，意外發現小紅莓會抑制長壽基因CISD2的表現量；蔡亭芬則表示，CISD2長壽基因表現在心臟會隨年齡下降，先前該團隊研究已證實CISD2對心臟功能的維持非常重要，橙皮素是從柑橘類果皮中的橙皮苷轉化而成，但兩者不同，柑橘類果皮含有橙皮苷，人體吸收率差，需要經腸道益生菌轉化為橙皮素後才是長壽基因的促進劑，直接吃柑橘果皮並不等於補充到足量的橙皮素，若能運用益生菌產製橙皮素，作為功能性食品，可緩解小紅莓化療心毒性，將是未來CISD2長壽基因促進劑的新應用。

該研究還包括國衛院分子與基因醫學研究所博士周奕如、林口長庚醫院醫師葉集孝兩位共同第一作者，以及衛福部國家中醫藥研究所、長庚大學、成功大學、中研院生物醫學科學研究所。長庚醫院副院長、心血管外科醫師葉集孝表示，小紅莓造成心臟毒性，5%到9%的患者在治療後出現明顯的心臟衰竭或心肌病變，另在癌症治癒後的長期追蹤中，約有4%到10%的病人在10年內出現慢性心臟衰竭，橙皮素將帶來全新的治療契機。

國立陽明交通大學特聘教授蔡亭芬（右）與教授傅淑玲（左）等共同組成研究團隊，找到小紅莓化療藥物造成心肌損傷的新解方，「柑橘萃取物─橙皮素（Hesperetin）」有機會緩解副作用，又不影響抗癌療效。（圖由陽明交大提供）

國立陽明交通大學特聘教授蔡亭芬（右）與教授傅淑玲（左）等共同組成研究團隊，找到小紅莓化療藥物造成心肌損傷的新解方，「柑橘萃取物─橙皮素（Hesperetin）」有機會緩解副作用，又不影響抗癌療效。（圖由陽明交大提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中