重陽節起北市65歲以上長者 可免費施打佐劑流感疫苗

台灣東洋藥品公司捐贈北市500劑含佐劑流感疫苗。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（27）宣布，將在29日重陽節起，供設籍於北市的65歲以上長者，至北市聯醫施打佐劑流感疫苗，延長免疫反應，同時也可以領取洗手乳1瓶。衛生局表示，類流感門急診第一波高峰落在9月底、10月初，全國約有15.4萬人、台北市約1.3萬人次就醫；10月中旬全國仍有超過10萬人求診。

衛生局提到，台灣東洋藥品公司捐贈北市500劑含佐劑流感疫苗。疫苗佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強免疫反應，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期，提供設籍於北市的65歲以上長者，於29日重陽節起至北市聯醫12區院外門診施打。

根據衛生局數據，截至25日，台北市公費流感及新冠疫苗分別已接種38萬7982劑及8萬1802劑，接種量為去年同期的1.2倍及2.3倍。公費流感疫苗各類接種對象中以65歲以上長者接種量較113年同期成長20%，最為明顯。

此外，饗賓餐旅公司與耐斯公司也捐贈北市1000瓶洗手乳。衛生局表示，29日重陽節起設籍臺北市65歲以上長者至臺北市立聯合醫院附設12區院外門診部接種流感、新冠或肺炎鏈球菌疫苗任1劑，即可獲贈洗手乳1瓶。社團法人台灣感染管制學會秘書長詹明錦說明，預防流感與多種傳染病，除了接種疫苗外，最基礎也最關鍵的防線是落實手部衛生，清潔雙手。

衛生局呼籲，從日常生活落實良好衛生習慣與接種疫苗雙管齊下，才能有效預防感染，打造更健康、安全的生活環境。

