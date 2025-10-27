「超級高齡者」大腦不老！ 25年研究揭抗失智3大關鍵

為何有些人的大腦能抵抗老化？美國研究揭開「超級高齡者」的秘密，為預防失智症帶來新曙光；大腦示意圖。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕認知能力下降並非老化的必然宿命。根據科普網站《Science Alert》報導，美國西北大學一項長達25年的追蹤研究，揭開了被稱為「超級高齡者」（Superagers）的一群8旬以上長者，何以能維持媲美50歲中年人記憶力的生物學秘密。研究發現，他們的大腦不僅能抵抗阿茲海默症的標誌性病變，更擁有獨特的神經元結構與較低的發炎反應。

「超級高齡者」的定義，是在記憶力測試中表現與比他們年輕2、30歲的人相當的長者。研究團隊發表於《阿茲海默症與失智症》期刊的論文指出，這些人通常性格外向，但令人驚訝的是，他們的生活方式不一定更健康，部分人甚至有規律抽菸、喝酒的習慣。這強烈暗示，他們抵抗大腦老化的超能力，主要源於天生的生物學因素。

透過分析79位超級高齡者捐贈的大腦，研究人員識別出3大關鍵差異。首先，他們的大腦不易產生與阿茲海默症相關的蛋白質斑塊與糾結，即使出現，也不影響功能，展現出強大的「抵抗力」與「韌性」。其次，在調節注意力與決策的關鍵腦區「前扣帶皮層」（Anterior cingulate cortex），他們擁有更多的「馮．埃科諾莫神經元」（Von Economo neurons），且該腦區也比同齡人甚至年輕人都更厚。最後，他們大腦白質中的發炎活動，也比一般老年人要少。

西北大學臨床神經心理學家溫特勞布（Sandra Weintraub）直言：「我們在他們大腦中的發現，真的讓我們為之震撼。」另一位研究者格芬（Tamar Gefen）則強調，這些重大發現，都源於對數十年來慷慨奉獻的超級高齡者大腦樣本的檢驗，如果沒有他們的無私捐贈，這項研究便無法完成。

抗失智新藥露曙光

研究團隊在論文中總結，透過進一步理解影響認知的相關基因，未來將可能讓我們創造出能促進「超級高齡者」大腦設定、並抵抗阿茲海默症的藥物。

