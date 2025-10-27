自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高雄男子出國旅遊 途中急性膽結石發作險喪命

2025/10/27 10:12

高雄男子出國旅遊，途中急性膽結石發作險喪命，經施以膽囊切除手術才救回一命。（博田國際醫院提供）

高雄男子出國旅遊，途中急性膽結石發作險喪命，經施以膽囊切除手術才救回一命。（博田國際醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄70多歲患有膽結石的男子與妻子出國旅遊，剛抵達澳洲坎培拉機場，行李還沒領就因急性膽結石發作、併發敗血症緊急返台治療，經檢查確診為急性膽囊炎併膽汁滯留與感染，並已出現敗血症症狀，一趟旅遊變救命驚魂記，幸及時對症搶救才保住性命。

博田國際醫院肝膽胰外科李金德醫師表示，該患者出國前2週曾就診說飯後腹脹、腹痛，經腹部超音波檢查發現多顆膽結石，當時即建議儘早手術切除，避免日後發作，患者堅持照常出國旅遊，返台再處理。

不料人算不如天算，班機剛飛抵澳洲機場，老翁就劇烈腹痛、寒顫發燒，甚至一度意識不清，導遊見狀緊急協助，但語言不通、就醫不易，老翁只好自費購買豪華經濟艙機票火速返國。

患者抵達台灣後，直奔醫院急診，經檢查確診為急性膽囊炎併膽汁滯留與感染，並已出現敗血症症狀，發炎指數極高，醫院立即放置膽囊引流管排出濃稠膽汁，及抗生素治療後，病情才逐漸穩定，他腹部插著引流管回到博田國際醫院，施以膽囊切除手術，目前恢復良好。

李金德教授指出，許多患者以為忍一忍就好，但膽結石是一種常見但潛在危險的疾病，尤其在外出旅遊時，飲食油膩、睡眠不足或脫水等因素，都可能誘發發炎與感染，一旦引起膽囊化膿或膽道阻塞，短時間內就可能發展成敗血症，有膽結石、糖尿病或慢性疾病的民眾，出國前應進行健康評估，不要把手術拖到旅程之後。

