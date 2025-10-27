7公分長短腳再見！ 豐原87歲翁靠精準關節手術揮別跛腳

豐原醫院骨科醫師江福財表示，長短腳並非單純外觀問題，若差距超過3公分以上，長期下來恐導致膝關節退化等後遺症。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一名87歲黃姓老翁，年輕時左側股骨骨折，當時治療不佳，導致骨癒合不良並出現內翻變形，最初兩下肢僅有約 2 公分長度差距，隨著時間推移逐漸惡化，最後擴大至近7公分，長年深受長短腳與膝蓋疼痛所苦，不僅步態不穩，更引發腰部與下肢不適，經衛生福利部豐原醫院骨科醫師江福財進行人工膝關節置換手術，成功改善症狀，重拾穩健步伐。

江福財指出，黃翁術前必須依靠鞋墊不斷加高來補償下肢長度差異，但仍難以正常行走，經常出現腰酸、下肢疼痛，更因長期負重不均導致左膝關節嚴重退化，疼痛加劇，無法久站或長時間行走，日常生活與工作效率大受影響。



黃翁手術困難度在於要同時面對「陳舊性股骨骨折造成的骨骼變形」與「長達 7 公分的下肢長度差距」，因此，除了進行人工關節置換，還需進行精準的韌帶平衡，經輔以電腦導航與影像輔助技術，在修正骨骼角度的同時兼顧關節周圍韌帶平衡，避免造成膝關節不穩定，行動困難。

江福財表示，黃翁手術並未採用截骨矯正方式，而是單靠人工膝關節置換，直接解決患者最在意的長短腳問題，最終成功將雙腿長度差縮小至約 2.5 公分，大幅改善步態，術後患者無需輔具即可下床行走，逐步恢復生活自理能力，術後必須持續進行肌力訓練與步態矯正，以確保關節穩定性，並定期回診追蹤，以獲得最佳治療成效。

黃姓老翁術後長短腿獲大幅改善（左為術前，右為術後）。（豐原醫院提供）

江福財強調，長短腳並非單純外觀問題，若差距超過3公分以上，長期下來恐導致膝關節退化、骨盆傾斜、脊椎側彎及下背痛等一系列後遺症，常見成因包括骨折後畸形癒合、髖關節發育不良與脊椎疾病等。

他提醒民眾，若發現鞋底磨損不對稱、走路一跛一跛或長期腰背疼痛，應及早就醫檢查，治療方式包括從鞋墊補償、物理治療，到必要時的矯正手術皆有不同選擇，及早介入治療，才能避免進一步的關節退化與生活功能受限。

