健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

耳朵也會中風！女大學畢業生壓力大、長期熬夜 竟突發性耳聾

2025/10/27 10:05

社會新鮮人突發耳中風，高壓氧治療幫助她重拾聽力。示意圖。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕剛從大學畢業的社會新鮮人小嵐（化名），可能找工作壓力大，加上長期熬夜看手機紓壓，某天一覺醒來，突然單側耳朵聽不到、耳鳴、耳悶還伴隨暈眩，經過耳鼻喉科醫師診斷為急性突發性耳聾，俗稱「耳中風」，在做了耳內注射類固醇及口服類固醇治療後，轉介到中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔暨重症科，經過高壓氧8次治療，狀況改善並重拾聽力。

胸腔暨重症科醫師鄭博斌指出，急性突發性耳聾一般定義為3天內、至少連續3個相鄰測試音頻、各有超過30分貝的感音神經性聽閾值受損。由於供應內耳的血液循環受到阻礙或神經受損，導致突發性的聽力喪失。

造成突發性耳聾的原因尚不完全明確，但可能與病毒感染、血管阻塞、自體免疫疾病、生活壓力、熬夜作息不正常以及「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）等因素有關。因為有超過8至9成病人找不出確切病因，正式名稱為「不明原因之突發性感音神經性聽損」。

鄭博斌表示，急性突發性耳聾的預防主要在於降低風險因子，包括避免長時間暴露在高噪音環境，像是戴耳機時音量不宜過大；保持良好生活習慣，如充足睡眠、均衡飲食、規律運動和壓力管理，避免熬夜；「三高」和吸菸等高風險族群，要特別注意心血管健康並定期檢查。

醫師鄭博斌指出，高壓氧治療急性突發性耳聾，可增加全身組織含氧量來改善內耳缺氧狀況，並增進組織修復能力。（中醫大新竹附醫提供）

鄭博斌指出，高壓氧治療急性突發性耳聾的臨床原理，是藉由在一段特定時間之內，呼吸高於1.4個大氣壓力（1.4 ATA）的100%純氧，進而增加全身組織含氧量來改善內耳缺氧狀況。此外，高壓氧治療也可以降低血液黏稠度，增進血液在微血管的灌流以及增進組織修復能力。

美國海底暨高壓氧醫學會所訂定的高壓氧治療適應症總共有14項，急性突發性耳聾也是其中之一。所以，一旦察覺到有急性突發性耳聾症狀，應快就醫，以免延誤治療。

中國醫藥大學新竹附設醫院的胸腔暨重症科醫療團隊，運用高壓氧儀器治療病患急性突發性耳聾。（中醫大新竹附醫提供）

