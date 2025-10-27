自由電子報
健康 > 護眼顧齒

竹科工程師雙眼視差350度 哈塞方法有助益

2025/10/27 10:00

新竹台大眼科部柯美蘭醫師為民眾檢查眼睛。（院方提供）

新竹台大眼科部柯美蘭醫師為民眾檢查眼睛。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕45歲陳姓工程師左眼300度、右眼650度，長期深受視差困擾，始終找不到舒適的眼鏡配戴方式。近日因長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，前往新竹臺大分院眼科就醫。眼科部醫師柯美蘭表示，不等視會降低患者的深度知覺與立體視覺。尤其當雙眼度數差距超過300度時，雙眼影像將出現超過7％的差異，導致患者在配戴眼鏡時感到不適，因此不少人會選擇不戴眼鏡或長期配戴隱形眼鏡，卻增加單眼度數惡化與角膜感染的風險。

柯美蘭攜手馬偕醫學院視光學系陳雅郁助理教授，帶領清華大學博士生團隊，展開針對不等視患者的臨床研究。研究比較了德式哈塞方法與美式視光學延伸程式方法的矯正效果。結果顯示，哈塞方法能更精確計算棱鏡量，即使雙眼度數差異高達1400度，仍能讓雙眼影像落在「巴諾姆融合區」內，有效減少視覺偏差。

柯美蘭指出，透過視訊眼科檢查發現，哈塞方法能改善雙眼視功能，並可輕度提升掃視速度，使雙眼影像更快對齊、減少不一致。鏡片設計上，則能藉由調整厚度、弧度與與眼睛的距離，改變影像大小而不影響屈光度，進一步降低雙眼影像差異。

柯美蘭強調，此研究成果為中重度不等視患者提供了一項更精準的矯正工具，不僅能改善雙眼協調與舒適度，更能提升患者的日常生活與工作品質。

