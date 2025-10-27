自由電子報
健康醫療
傷病癌症 > 癌症腫瘤

以為只是小腫塊 竟是乳癌第四期

2025/10/27 09:56

光田綜合醫院乳房外科醫師廖志斌提醒，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，建議養成良好生活及自我檢查的習慣。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕林姓女子因工作長期輪值大夜班，作息不規律，2023年5月發現乳房出現硬塊，起初未立即就醫，直到腫塊逐漸變大，才前往醫院檢查，確診時，已罹患乳癌第4期，且癌細胞已轉移至骨骼、肺部與腹部，甚至造成雙側肺積水和呼吸困難，經治療後症狀逐漸獲得控制，生活品質明顯改善。

光田綜合醫院乳房外科醫師廖志斌指出，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，每年新增患者不只少數，建議平時規律運動、減少高脂飲食與飲酒，以及養成自我檢查的習慣，40至74歲女性也可善用政府提供的2年1次公費乳房X光攝影檢查。

尤其家族有乳癌病史、一側乳房曾得過乳癌、得過卵巢癌或子宮內膜癌、長期使用賀爾蒙補充劑等高風險族群，更建議與醫師討論是否提早檢查，乳癌並不可怕，可怕的是拖延，及早檢查、及早治療，加上正向心態與專業醫療，就能守住健康與生活品質。

廖志斌指出，林小姐罹患的是最常見的「管腔型乳癌」，經醫療團隊評估屬於內臟轉移急症，先給於化學治療，再採用口服標靶合併荷爾蒙藥物治療，經過一段時間，症狀逐漸獲得控制，生活品質明顯改善。

不過，今年3月，癌症再次復發，甚至已經出現腹積水，醫療團隊進一步檢查後發現，林女的癌細胞特徵有所變化，從原本的HER2陰性轉為HER2低表現（由0 分變為 2+，代表介於陰性與陽性之間）。

廖志斌表示，這顯示乳癌是一種會隨著時間與治療而改變的疾病，並非一成不變，患者若出現復發或轉移，應再次接受檢測，以便調整治療方向，經建議採用新一代標靶治療，目前林女已完成4次新型標靶合併荷爾蒙治療，不僅原有的呼吸困難症狀大幅改善，也能恢復正常日常活動。

林女確診時已罹患乳癌第四期，且癌細胞已轉移至骨骼與肺部，甚至造成雙側肺積水。（光田醫院提供）

今年3月林女癌症再次復發，甚至已經出現腹積水。（光田醫院提供）

