健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》哪個魚油CP值高？ 營養師算給你聽

2025/10/27 23:27

購買魚油有三部曲，營養師張馨方建議，要看標示、查溯源、會換算，才能買到物美價廉的保健品。（記者李惠芬攝）

購買魚油有三部曲，營養師張馨方建議，要看標示、查溯源、會換算，才能買到物美價廉的保健品。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕魚油的精華在Omega-3，營養師張馨方指出，仔細算一下上架魚油，計算每顆膠囊的Omega-3含量與實際價格，結果發現不同品牌的CP值差距高達2倍。

張馨方列出算式：

1.每顆魚油重量（mg）乘以Omerga-3濃度乘以膠囊數量=每盒含量

2.每盒含量除以整盒Omerga-3總公克數

營養師張馨方說，補足魚油很好，買到物超所值更棒。（記者李惠芬攝）

營養師張馨方說，補足魚油很好，買到物超所值更棒。（記者李惠芬攝）

張馨方說：「會算，才能知道自己花的錢，是真的買到營養，還是買到包裝。」她做市調後，發現只有兩個品牌是模範生，Omega-3的標示含量有90%以上。

若換算每公克Omega-3的價格，1顆低於20元只有一個品牌，高於50元也只有一家，其餘的價格大約是落在30-40元之間，張馨方建議，消費者真的要好好算一下，才可以真正買到物超所值的魚油。

此外，她也建議，吃魚油要合理有3招：

1.看標示：包裝上應清楚說明Omega-3含量。

2.查溯源：了解捕撈地、萃取廠與最後產地，確保來源透明。

比較「每公克Omega-3」價格，挑選高CP值產品。

