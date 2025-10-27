透視腸道菌》讓腸道菌準時上班 不讓脂肪變大又變多

（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

你知道嗎？體重不只是吃多動少的結果，腸道菌和你的「生理時鐘」其實也在偷偷決定你胖在哪裡！

這篇刊登於《Science》、在2017年的研究指出，腸道菌能透過一個叫做NFIL3的轉錄因子（它跟生物鐘有關）與晝夜節律（circadian clock）的交互作用，調控宿主的身體組成。作者在小鼠實驗中身上，發現當腸道菌群失衡時，NFIL3 的表現和晝夜節律機制會被干擾，導致脂肪分布與能量代謝異常。

想要維持健康體重不是單靠節食或運動就能做到的事，更與腸道菌與生物鐘息息相關。當你的作息被打亂（如夜班、熬夜、作息不固定），腸道菌可能也跟著紊亂，進而影響 NFIL3 與晝夜節律，讓脂肪更容易累積在不該累積的地方。

換句話說，腸道菌其實也「看時間」工作。你晚睡晚吃，它們也跟著亂掉，代謝就失衡了。想要體態穩定，不妨從「讓腸道菌準時上班」開始：規律作息、早睡早起；多吃膳食纖維跟發酵食物（像優格、泡菜），促進益菌生長；避免過度攝入加工與高糖食物。當腸道菌的節奏和你的生物鐘同步，身體代謝就會更順暢，體態也會更健康！

