走過憂鬱、髖關節之傷 暌違11年「微笑球后」曾雅妮再捧冠軍盃

曾雅妮走過4千多日子，她從低谷走上來，身上傷痛及心理的幽谷，非外人能理解。（Ladies European Tour提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「微笑球后」曾雅妮回來了！在總獎金100萬美元的2025緯創女子公開賽中，也算是她的主場地─揚昇高爾夫球場，她以低於標準桿14桿、總桿130桿奪得冠軍，這也是暌違10年再次拿下職業賽后座。賽後，雅妮激動得泣不成聲，這也是她走過憂鬱、髖關節傷痛後，4000多個日子，她勇敢戰勝自己最好的見證。

曾雅妮說：「真的很開心能在家鄉重新站起來，更感謝今天到場的球迷和家人，這11年確實不好走，但我從沒想過要放棄，能拿到這座冠軍，證明我的堅持是對的。」當年幫她開刀的基隆長庚醫院副院長詹益聖更開心，「微笑球后」曾雅妮回來了。

「微笑球后」曾雅妮歷經憂鬱、髖關節之痛，今（26）日在揚昇球場再度摘冠。（TLPGA提供）



詹益聖現任中華民國骨科醫學會、亞洲髖關節鏡醫學會理事長、基隆長庚醫院副院長，已是髖關節鏡手術的權威，他長期是體壇國手最佳後盾，提供不少運動傷害預防與治療。2021年幫曾雅妮處理「髖關節緣唇軟骨破裂併髖臼關節夾擊症候群」，曾雅妮術後2個月復健到下場，開心說到：「終於可以打球了，身體不再疼痛了」。

一般人對於髖部疼痛，關注度偏低。當年曾雅妮飽受髖部疼痛長達4年，還曾一度認為自己因心理因素而疼痛，直到每走一步都痛才就醫，拖了那麼久才動手術，吃了不少苦頭。

若髖關節唇受傷，可能會有以下症狀：

●髖部深處疼痛或僵硬感：最常見，多在髖部前側及外側，可能會延伸到鼠蹊部或臀部。

●取決於受傷的位置，活動時髖關節在某些角度感覺卡到甚至疼痛。

●髖部活動時會有不穩定的感覺，感覺好像要脫位。

●身體向前彎曲，例如穿脫鞋襪的姿勢，容易誘發疼痛。

新竹市南門綜合醫院臉書上也提到，如何保髖，更要預防退化5點：

●控制體重：減少髖關節的承重壓力。

●適量運動：選擇低衝擊運動如游泳、騎自行車，增強肌肉支撐。

●均衡飲食：補充鈣質、維生素D與抗發炎食物（如魚類、堅果）。

●避免過度負荷：避免提重物或過度劇烈運動。

●及早就醫檢查：若有症狀，及時檢查可減少病情惡化。

