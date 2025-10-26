自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

走過憂鬱、髖關節之傷 暌違11年「微笑球后」曾雅妮再捧冠軍盃

2025/10/26 21:40

曾雅妮走過4千多日子，她從低谷走上來，身上傷痛及心理的幽谷，非外人能理解。（Ladies European Tour提供）

曾雅妮走過4千多日子，她從低谷走上來，身上傷痛及心理的幽谷，非外人能理解。（Ladies European Tour提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「微笑球后」曾雅妮回來了！在總獎金100萬美元的2025緯創女子公開賽中，也算是她的主場地─揚昇高爾夫球場，她以低於標準桿14桿、總桿130桿奪得冠軍，這也是暌違10年再次拿下職業賽后座。賽後，雅妮激動得泣不成聲，這也是她走過憂鬱、髖關節傷痛後，4000多個日子，她勇敢戰勝自己最好的見證。

曾雅妮說：「真的很開心能在家鄉重新站起來，更感謝今天到場的球迷和家人，這11年確實不好走，但我從沒想過要放棄，能拿到這座冠軍，證明我的堅持是對的。」當年幫她開刀的基隆長庚醫院副院長詹益聖更開心，「微笑球后」曾雅妮回來了。

走過憂鬱、髖關節之傷 暌違11年「微笑球后」曾雅妮再捧冠軍盃

「微笑球后」曾雅妮歷經憂鬱、髖關節之痛，今（26）日在揚昇球場再度摘冠。（TLPGA提供）

詹益聖現任中華民國骨科醫學會、亞洲髖關節鏡醫學會理事長、基隆長庚醫院副院長，已是髖關節鏡手術的權威，他長期是體壇國手最佳後盾，提供不少運動傷害預防與治療。2021年幫曾雅妮處理「髖關節緣唇軟骨破裂併髖臼關節夾擊症候群」，曾雅妮術後2個月復健到下場，開心說到：「終於可以打球了，身體不再疼痛了」。

一般人對於髖部疼痛，關注度偏低。當年曾雅妮飽受髖部疼痛長達4年，還曾一度認為自己因心理因素而疼痛，直到每走一步都痛才就醫，拖了那麼久才動手術，吃了不少苦頭。

若髖關節唇受傷，可能會有以下症狀：

●髖部深處疼痛或僵硬感：最常見，多在髖部前側及外側，可能會延伸到鼠蹊部或臀部。

●取決於受傷的位置，活動時髖關節在某些角度感覺卡到甚至疼痛。

●髖部活動時會有不穩定的感覺，感覺好像要脫位。

●身體向前彎曲，例如穿脫鞋襪的姿勢，容易誘發疼痛。

新竹市南門綜合醫院臉書上也提到，如何保髖，更要預防退化5點：

●控制體重：減少髖關節的承重壓力。

●適量運動：選擇低衝擊運動如游泳、騎自行車，增強肌肉支撐。

●均衡飲食：補充鈣質、維生素D與抗發炎食物（如魚類、堅果）。

●避免過度負荷：避免提重物或過度劇烈運動。

●及早就醫檢查：若有症狀，及時檢查可減少病情惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中