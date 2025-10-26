健康網》失聯移工生病亂投醫 名醫：悲歌四起

失聯移工看不起醫師又怕被逮，常在醫院落跑。台大醫院婦產科名醫施景中直言，這不只是人道問題，而是國安問題。（警方提供）

〔健康頻道／綜合報導〕失聯移工在台灣的醫療問題，經由台大醫院婦產科名醫施景中揭露後，愈來愈凸顯出移工客死他鄉的悲歌。施景中表示，婦產科醫學會一位理事告訴他，中部山區不少這類女移工不敢找正派醫師，透過非法管道買墮胎藥物，送到醫院時都已瀕死狀態。

施景中在臉書表示，台灣有80萬登錄的移工，卻有將近十萬名失聯移工。其中，越南的失聯男性移工數目達4萬4959人，印尼和越南的失聯女性移工各有2萬1498及1萬5401人。

買非法管道取得藥物墮胎 客死異鄉

山區有不少這些失聯移工，許多人是因為被高額不法的仲介費所逼，為了償還債務，不得已鋌而走險。婦女懷孕不敢下山看診，卻花了2仟多元左右，透過非法管道取得口服的流產藥物（這些藥物在醫院經醫師處方，價格其實很低）。這些藥吃了後必須要有醫師監測，否則有時候會出現不完全流產、甚至敗血性流產的情況。

用包皮槍割包皮 連釘子卡在裡面

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩指出，不少移工任意找人用包皮槍割包皮，出現陰莖嚴重腫脹、傷口感染，甚至連釘子卡在肉裡的恐怖情況。

拿生繡老虎鉗幫同鄉拔牙 當起密醫

還有失聯移工會幫忙拔牙，拿生鏽的老虎鉗當工具，替同鄉服務。移民署曾查獲一名失聯移工，滿屋都是美容針劑，當起密醫，為同鄉割雙眼皮、修剪唇形、注射玻尿酸、豐胸、豐臀、隆鼻等多項醫美行為。

施景中說，從他揭露自己「被騙了」，發了善心幫移工孕婦開刀、新生兒又送加護病房，前後醫療費用為142萬元，結果才發現，很多醫師也與他有被跑單的情況。一位醫師幫移工化療，前後花了300多萬元，後來開了好多會、跑了許多公文，最後才沒有變成醫院的呆帳。

另一個案例就不是太好結局，口服流產藥物造成命危，結果因敗血症而離世，欠下非法仲介一大筆錢。施景中表示，這些移工醫療不但是人道問題，也絕對是國安問題了。

